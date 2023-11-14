Страны Шенгена восстали против свободного передвижения по Евросоюзу

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В деревне Шенген в 1985 году пять европейских стран, Люксембург, Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды, договорились о свободном передвижении путешественников по своей территории. Со временем к Шенгенскому соглашению присоединились еще 22 страны. Между этими государствами разрешено свободное, не требующее ни виз, ни даже проверки паспортов перемещение любого, въехавшего на территорию союза. В последнее время мир стремительно меняется и уже как минимум 11 стран выступают за прекращение подобной идиллии.

Перед лицом неконтролируемой иммиграции одиннадцать европейских стран от Франции до Словакии и от Швеции до Германии ратуют за отмену свободного передвижения по Евросоюзу и за возобновление проверок паспортов, досмотра транспортных средств, собеседований с полицейскими, а также за открытие некогда заброшенных контрольно-пропускных пунктов.

Пограничные проверки необходимы для предотвращения «проникновения ближневосточных террористов», выдающих себя за мигрантов, а также для предотвращения растущей нагрузки на перегруженные центры приема беженцев. Например, в ноябре Италия уже усилила пограничный контроль с соседней Словенией из-за «возрастающей угрозы насилия внутри ЕС» на фоне «постоянного миграционного давления с суши и моря» из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Getty Images

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В 2022 года более 300 тысяч беженцев и нелегальных мигрантов успешно въехали в Европу и рассредоточились по всему Евросоюзу, пользуясь преимуществами Шенгенского соглашения. Однако ужесточение контроля на границах серьезно осложнит жизнь 400 млн европейцев, привыкших за это время свободно перемещаться между соседними странами. Возобновление проверок уже сейчас приводит к задержкам поездов и к перекрытиям автомобильных дорог, что вызывает недовольство местных жителей. Проверки в обозримом будущем могут распространиться и на авиапассажиров, путешествующих внутри ЕС.

Эксперты и политики предрекают скорый крах Шенгенского соглашения в тщетной попытке защитить безопасность Европы, пишет британское издание Daily Mail.

Фото: Daily Mail

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