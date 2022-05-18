Страшная авария на Ново-Московском тракте: трасса усеяна трупами

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео: большегруз на полном ходу снес автовышку с рабочими Накануне днем на Дмитровском шоссе в районе подмосковного поселка Икша произошла необычная авария. Двое рабочих ... Читать далее

Как сообщили «Интерфаксу» в УГИБДД по Свердловской области, КамАЗ стоял в левой полосе и загораживал бригаду рабочих, которые заменяли на участке трассы Пермь – Екатеринбург дорожное ограждение. Внезапно в КамАЗ врезался грузовик Scania. Удар был такой силы, что КамАЗ перевернулся, смял рабочих и разбросал их тела по трассе. В страшной аварии погибли четверо: водитель Scania и трое рабочих. Екатеринбургская телекомпания Четвертый канал опубликовала жуткие кадры с места событий.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что все погибшие рабочие являлись сотрудниками подрядной организации АО «Свердловскавтодор», выполнявшей на автодороге строительные работы. Погибший водитель фуры, предположительно, следовал из Нижнего Новгорода в сторону Екатеринбурга. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки по факту произошедшей трагедии.

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