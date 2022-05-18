18 мая 2022, 13:51
Страшная авария на Ново-Московском тракте: трасса усеяна трупами
В среду утром, 18 мая, на трассе Пермь – Екатеринбург в районе города Первоуральска произошла смертельная авария с участием большегруза Scania и КамАЗа дорожной службы. Четыре человека погибли на месте.
Дарья Климова Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Фото: МК Урал
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В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что все погибшие рабочие являлись сотрудниками подрядной организации АО «Свердловскавтодор», выполнявшей на автодороге строительные работы. Погибший водитель фуры, предположительно, следовал из Нижнего Новгорода в сторону Екатеринбурга. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки по факту произошедшей трагедии.
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Если ваш заказ долго не везут, значит, курьера остановил гаишник
14.05.2022, 18:26
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