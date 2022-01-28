Страшная авария спорткара на горной трассе: что увидел пилот
Фото: wrc.com
Фурмо неправильно оценил поворот на третьем этапе, из-за чего машина врезалась в скалу. От удара автомобиль Ford Puma Rally1 перевернулся, по инерции перелетел через ограждение и продолжил кувыркаться по крутой насыпи. В конце концов он остановился примерно в 350 метрах от дороги. Оба гонщика выжили, но гонка для них закончилась.
В 2022 году автомобили WRC технически не являются автомобилями World Rally Cars в традиционном смысле этого слова. Автомобили высшего уровня, получившие название Rally1, оснащены гибридной силовой установкой и новой пространственной рамой. Эта новая рама с клеткой безопасности для экпипажа с честью выдержала краш-тест. Адриен Фурмо и Александр Корья не получили в аварии серьезных травм.
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