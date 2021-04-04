Страшная авария в Москве: Яндекс-каршеринг влетел в Яндекс-такси, оба водителя погибли (видео)
Фото: m24.ru
Как выяснили журналисты Life Shot, в январе 2021 года Павла оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования и езду в пьяном виде. Отсутствие прав не помешало мужчине продолжать пользоваться услугами каршеринга. В феврале ему выписали еще один штраф, в 5 000 рублей, за парковку на местах для инвалидов. Остается открытым вопрос, почему в сервисе каршеринга вовремя на проверили информацию о клиенте-нарушителе и не заблокировали его аккаунту.
К слову, Павла уже лишали прав в 2012 году. Кроме этого, он был судим за кражу и привлекался к ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Также за ним числится задолженность по ипотеке порядка 200 тысяч рублей.
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- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 670 000 РHonda Crosstour 2014 в Москве
- 1 199 999 РMercedes R-класс 2012 в Москве
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- 2 095 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
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- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2016 в Москве
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