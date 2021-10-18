18 октября 2021, 00:12
Страшная смерть на дороге: дальнобойщик проехал 1 800 километров без остановки
На стоянке фур в Волгограде обнаружили тело 43-летнего дальнобойщика. Следователи предполагают, что он умер от переутомления. Мужчина проехал без остановки 1 800 километров.
Дарья Климова Фото: vk.com/truckers
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Родители безуспешно пытались до него дозвониться. Тогда отец сам решил съездить на стоянку, где и обнаружил тело сына прямо в кабине его грузовика. Сейчас следователи территориального отдела областного Следственного комитета разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. По одной из версий, причиной смерти могло стать переутомление.
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