Страшное ДТП на МКАД: водитель фургона не заметил два автомобиля и трех человек (видео)

Ранее мы писали Массовая авария на МКАД попала на видео: водитель дважды чудом избежал смерти Поздно вечером в воскресенье на 51-м километре МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Столичный ... Читать далее

Трагедия произошла на 82-м километре МКАД перед развязкой с Дмитровским шоссе. Грузовой фургон и легковой автомобиль остановились в средней полосе МКАД. Вместо знака аварийной остановки водители выставили канистру из-под моторного масла. При этом хозяин легковушки полез в багажник, видимо, пытаясь найти в его недрах свой знак аварийной остановки. Двое других мужчин стояли рядом с ним.

Внезапно один из них заметил несущийся фургон. В последний момент мужчина успел отпрыгнуть сам и оттащить стоявшего рядом с ним человека. Через доли секунды фургон протаранил легковушку. Копавшийся в багажнике водитель, по всей вероятности, даже понять ничего не успел. Он погиб на месте. Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла расследование аварии на контроль. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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