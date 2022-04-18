Страшное ДТП с двумя автобусами на трассе М-4 «Дон»: кто виноват? (видео)
Фото: kp.ru
Фото: kp.ru
Фото: kp.ru
Фото: kp.ru
Фото: kp.ru
На опубликованных в Сети кадрах с места происшествия, видно, что удар пришелся в середину правого борта микроавтобуса. У сидевших там пассажиров не было ни единого шанса выжить. Сообщается, что всего Ford вез 16 человек. По факту аварии Главным следственным управлением ГУ МВД по Воронежской области возбуждено два уголовных дела. Первое – по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Второе – по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).
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