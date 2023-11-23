Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
Судя по опубликованному видео с места аварии, удар был страшной силы. У Mercedes-Benz смят весь капот, а от российской легковушки вообще мало что осталось. Все ехавшие в «Гранте» четыре человека, в возрасте от 48 до 78 лет, погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя Mercedes-Benz госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.
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Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
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Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
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10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
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09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
21.11.2023, 10:51
Новый рекорд Lada Granta: их уже 1,5 миллиона
АвтоВАЗ рассказал о новом рекорде, установленном Lada Granta. Семейство бюджетных автомобилей обогнало по объемам продаж своих предшественников: Lada Priora, Lada Granta и даже легендарную «девятку» ВАЗ-2109.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
Lada Granta: история создания и будущее
Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 13:08
Эксперты сравнили стоимость владения Lada Granta в разных регионах России
Специалисты маркетингового агентства НАПИ решили выяснить, в каком регионе страны владение и эксплуатация автомобиля обходится дешевле. В качестве эталонного автомобиля решили взять бюджетный седан Lada Granta в комплектации Classic.Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
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