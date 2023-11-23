Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)

Ранее мы писали В массовом ДТП на Кубани с коровой и скорой помощью погибли люди Вечером в понедельник, 20 ноября, в Мостовском районе Краснодарского края произошла серьезная авария с участием ... Читать далее

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД по республике Северная Осетия - Алания, трагедия произошла на 32-м километре федеральной трассы Владикавказ – Алагир. Mercedes-Benz, за рулем которого находился 75-летний Юрий Кокоев, бывший судья Верховного суда Южной Осетии, попытался обогнать гужевую повозку, но не справился с управлением, сбил лошадь, после чего вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Granta под управлением 73-летнего водителя.

Судя по опубликованному видео с места аварии, удар был страшной силы. У Mercedes-Benz смят весь капот, а от российской легковушки вообще мало что осталось. Все ехавшие в «Гранте» четыре человека, в возрасте от 48 до 78 лет, погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя Mercedes-Benz госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.

Упомянутые модели: Mercedes E (от 2 950 000 Р ) , ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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