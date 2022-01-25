Страшное наказание для пьяных водителей: такое могли придумать только на Тайване
В прошлом месяце жителей города Гаосюн потрясла автомобильная авария, в результате которой один человек погиб и еще трое получили ранения. Виновником смертельного ДТП стал нетрезвый водитель. Мэр города заявил, что отныне лица, осужденные за вождение в пьяном виде, должны в качестве наказания отработать определенное количество часов в местных похоронных бюро.
Несколько дней назад первая партия из 11 пьяных водителей отправилась в Управление похоронных бюро города Гаосюн, чтобы понести наказание, убирая морг, холодильную установку и крематорий.
Власти города рассчитывают, что благодаря такому специфическому трудоустройству, как уборка похоронных бюро, местные жители будут уважать жизни других, перестанут водить машины в нетрезвом виде, повысят безопасность дорожного движения и станут уважать права прохожих.
После четырех часов трудового воспитания нарушители, пойманные за рулем в нетрезвом виде, выразили глубокое раскаяние и поклялись больше никогда не садиться за руль пьяными.
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