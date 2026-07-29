Барьер на трассе, ИИ на службе, жёсткие правила для новичков: как Россия собирается победить ДТП

29 июля 2026, 10:44
Стратегия безопасности: как изменятся дороги и правила для водителей к 2030 году
Стратегия безопасности: как изменятся дороги и правила для водителей к 2030 году
В России стартует масштабная программа по снижению смертности на дорогах: к 2030 году планируется сократить число погибших в полтора раза. Какие перемены ждут водителей, что изменится в автошколах и почему это важно именно сейчас - разбираемся, что стоит за новыми инициативами. Мало кто знает, что часть решений уже обсуждалась ранее, но теперь они закреплены на государственном уровне.
Вопрос безопасности на дорогах сегодня выходит на первый план для миллионов российских автомобилистов. Новая государственная стратегия, утвержденная на высшем уровне, обещает не просто очередные поправки, а комплексные перемены, которые затронут каждого, кто садится за руль. Ставка делается на снижение смертности в ДТП - задача амбициозная, но крайне актуальная, учитывая, что даже небольшое улучшение статистики может спасти тысячи жизней ежегодно.
Как сообщает «Российская Газета», впервые подобная стратегия утверждена указом президента, что подчеркивает ее особый статус и контроль за исполнением. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой до 2036-го и ставит цель сократить смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году и вдвое к 2036-му по сравнению с 2023 годом. Уже сейчас отмечается снижение числа ДТП и пострадавших, но эксперты подчеркивают: чем ниже становится статистика, тем сложнее добиться дальнейшего прогресса. Основные меры уже реализованы, теперь начинается этап «тонкой настройки» - внедрение новых подходов и технологий.
Важное направление - обновление дорожной инфраструктуры. В ближайшие годы планируется строительство обходов городов, чтобы уменьшить поток транзитного транспорта через населенные пункты. С 2026 по 2028 годы четырехполосные трассы оборудуют разделительными барьерами, что должно снизить риск лобовых столкновений. До 2030 года появятся десятки новых надземных переходов и путепроводов на пересечениях с железной дорогой. В планах - пересмотр нормативов, связанных с организацией движения, и введение новых терминов, таких как «многофункциональные зоны». Это позволит более гибко подходить к проектированию и эксплуатации дорог, а также повысит безопасность для всех участников движения.
Не обошли вниманием и подготовку водителей. В автошколах обновят экзаменационные билеты и программы обучения: будущих автомобилистов научат правильно действовать при ДТП, оформлять электронные извещения и оказывать первую помощь. Обсуждается поэтапный допуск новичков к самостоятельному управлению автомобилем - идея не новая, но теперь она официально включена в план. В ряде стран подобные ограничения уже действуют: начинающим запрещено ездить ночью, перевозить пассажиров или превышать определенную скорость. В России детали еще предстоит проработать, но очевидно, что подход к обучению и контролю за молодыми водителями станет строже.
Профилактика ДТП выходит на новый уровень благодаря цифровым технологиям. Внедрение искусственного интеллекта позволит выявлять опасные участки дорог, а мобильное приложение «Госуслуги Авто» получит обновленные разделы с инструкциями по оказанию помощи пострадавшим. С 2030 года Минздрав и регионы займутся созданием трассовых пунктов медицины катастроф в труднодоступных местах. Кроме того, планируется перезапуск национального рейтинга безопасности автомобилей, что должно стимулировать производителей выпускать более защищенные модели. При госзакупках предпочтение будут отдавать именно таким транспортным средствам.
Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности - электросамокатов, моноколес и других современных видов транспорта. Здесь многое зависит от готовности регионов и Минтранса интегрировать новые решения в городское планирование. Как отмечают эксперты, успех национальной программы оценки безопасности автомобилей во многом будет определяться сотрудничеством с автопроизводителями и их готовностью адаптироваться к новым стандартам.
Стоит отметить, что аналогичные комплексные подходы к безопасности на дорогах уже обсуждаются и в других странах. Например, в Европе сейчас активно обсуждают ужесточение тарифов на импорт автомобилей из Китая, что может повлиять на рынок и безопасность новых моделей - подробнее об этом можно узнать в материале о последствиях новых тарифов для автопрома. В России же акцент делается на внутренние реформы: обновление инфраструктуры, совершенствование подготовки водителей и внедрение цифровых инструментов. По имеющимся данным, такие меры способны не только снизить аварийность, но и повысить общий уровень культуры вождения. Важно, что теперь эти инициативы закреплены на государственном уровне и будут реализовываться под контролем профильных ведомств.
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