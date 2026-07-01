Streetdog XR80: 88 кг, 85 км/ч и 140 км хода — новозеландский электромотоцикл с ретро-душой

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 июля 2026, 13:28

Streetdog XR80: электромотоцикл с ретро-дизайном и запасом хода до 140 км

Streetdog XR80: электромотоцикл с ретро-дизайном и запасом хода до 140 км

Streetdog XR80: 88 кг, 85 км/ч и 140 км хода — новозеландский электромотоцикл с ретро-душой

Streetdog XR80: электромотоцикл с ретро-дизайном и запасом хода до 140 км

Streetdog XR80 от FTN Motion - это легкий электромотоцикл с классическим стилем, съемной батареей и улучшенной подвеской. Новинка выделяется не только дизайном, но и практичностью для городской среды, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

Streetdog XR80 от FTN Motion - это легкий электромотоцикл с классическим стилем, съемной батареей и улучшенной подвеской. Новинка выделяется не только дизайном, но и практичностью для городской среды, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

В условиях стремительного развития электротранспорта FTN Motion из Новой Зеландии вывела на рынок новую модель Streetdog XR80, которая сразу привлекла внимание сочетанием классического внешнего вида и современных технологий. Для городских жителей, ищущих легкий и маневренный транспорт, эта новинка может стать интересной альтернативой привычным скутерам и мотоциклам.

Streetdog XR80 весит всего 88 кг, что делает его одним из самых легких электромотоциклов в своем классе. Минималистичный ретро-стиль с открытой рамой и длинным сиденьем придает индивидуальность модели, а съемная литиевая батарея емкостью 2,9 кВт·ч обеспечивает реальный запас хода 60–80 км. Для тех, кто планирует дальние поездки, предусмотрена установка второго аккумулятора — он размещается в 30-литровом отсеке под «баком» и увеличивает дальность до 140 км.

Техническая начинка также привлекает внимание: задний хаб-мотор с пиковой мощностью 7,5 кВт обеспечивает быстрый отклик и позволяет развивать скорость до 85 км/ч. Улучшенная подвеска с увеличенным ходом (95 мм спереди и 65 мм сзади), подъемный руль и увеличенный дорожный просвет делают поездки по городским улицам более комфортными. Среди прочего — дисковые тормоза, 18-дюймовые колеса с универсальными шинами, сенсорный дисплей с двумя режимами езды, система рекуперации, сигнализация, блокировка колес и USB-зарядка.

Полная зарядка аккумулятора от обычной розетки занимает около 5,5 часов, что позволяет использовать мотоцикл для ежедневных поездок без сложностей с инфраструктурой. По информации FTN Motion, стартовая цена Streetdog XR80 составляет 9990 новозеландских долларов (примерно 5735 долларов США), что делает его конкурентоспособным на фоне других традиционных электробайков.

В целом Streetdog XR80 выглядит как удачный компромисс между ностальгией по классическим мотоциклам и требованиями современной городской мобильности. Его характеристики и цена позволяют предположить, что модель найдет свою аудиторию среди тех, кто ценит индивидуальность и технологичность в одном флаконе.

Интересно, что в последние годы рынок электротранспорта активно развивается не только в странах Европы и Азии, но и в странах СНГ. Например, в Казахстане уже анализируются расходы на электрокары, как это показано в материале о необходимых затратах на BYD Song Plus EV . Это может свидетельствовать о растущем интересе к электрическим решениям и в России, где аналогичные модели могут привлечь внимание благодаря сочетанию стиля, практичности и экономичности.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Российский JELAND C5 с экраном 15,6 дюйма и панорамой 540°: чем новый кроссовер удивит покупателей
Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Ижевск Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться