Streetdog XR80: 88 кг, 85 км/ч и 140 км хода — новозеландский электромотоцикл с ретро-душой

1 июля 2026, 13:28
Streetdog XR80: электромотоцикл с ретро-дизайном и запасом хода до 140 км
Streetdog XR80: электромотоцикл с ретро-дизайном и запасом хода до 140 км
Streetdog XR80 от FTN Motion - это легкий электромотоцикл с классическим стилем, съемной батареей и улучшенной подвеской. Новинка выделяется не только дизайном, но и практичностью для городской среды, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.
В условиях стремительного развития электротранспорта FTN Motion из Новой Зеландии вывела на рынок новую модель Streetdog XR80, которая сразу привлекла внимание сочетанием классического внешнего вида и современных технологий. Для городских жителей, ищущих легкий и маневренный транспорт, эта новинка может стать интересной альтернативой привычным скутерам и мотоциклам.
Streetdog XR80 весит всего 88 кг, что делает его одним из самых легких электромотоциклов в своем классе. Минималистичный ретро-стиль с открытой рамой и длинным сиденьем придает индивидуальность модели, а съемная литиевая батарея емкостью 2,9 кВт·ч обеспечивает реальный запас хода 60–80 км. Для тех, кто планирует дальние поездки, предусмотрена установка второго аккумулятора — он размещается в 30-литровом отсеке под «баком» и увеличивает дальность до 140 км.
Техническая начинка также привлекает внимание: задний хаб-мотор с пиковой мощностью 7,5 кВт обеспечивает быстрый отклик и позволяет развивать скорость до 85 км/ч. Улучшенная подвеска с увеличенным ходом (95 мм спереди и 65 мм сзади), подъемный руль и увеличенный дорожный просвет делают поездки по городским улицам более комфортными. Среди прочего — дисковые тормоза, 18-дюймовые колеса с универсальными шинами, сенсорный дисплей с двумя режимами езды, система рекуперации, сигнализация, блокировка колес и USB-зарядка.
Полная зарядка аккумулятора от обычной розетки занимает около 5,5 часов, что позволяет использовать мотоцикл для ежедневных поездок без сложностей с инфраструктурой. По информации FTN Motion, стартовая цена Streetdog XR80 составляет 9990 новозеландских долларов (примерно 5735 долларов США), что делает его конкурентоспособным на фоне других традиционных электробайков.
В целом Streetdog XR80 выглядит как удачный компромисс между ностальгией по классическим мотоциклам и требованиями современной городской мобильности. Его характеристики и цена позволяют предположить, что модель найдет свою аудиторию среди тех, кто ценит индивидуальность и технологичность в одном флаконе.
Интересно, что в последние годы рынок электротранспорта активно развивается не только в странах Европы и Азии, но и в странах СНГ. Например, в Казахстане уже анализируются расходы на электрокары, как это показано в материале о необходимых затратах на BYD Song Plus EV . Это может свидетельствовать о растущем интересе к электрическим решениям и в России, где аналогичные модели могут привлечь внимание благодаря сочетанию стиля, практичности и экономичности.
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