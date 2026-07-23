Сколько диоптрий в очках лишают водителя шанса продлить права

23 июля 2026, 16:49
Строгие правила для водителей: зрение станет главным барьером в 2026 году
Строгие правила для водителей: зрение станет главным барьером в 2026 году
В 2026 году изменились требования к зрению водителей. Новые правила удивляют даже опытных автомобилистов. Не все желающий смогут получить права. Подробности - в нашем материале.
С 2026 года в России ужесточились медицинские требования для будущих водителей. Теперь офтальмологический осмотр стал настоящим испытанием, а не формальностью. Внимание уделяется не только остроте зрения, но и способности различать цвета, а также ширине поля зрения.
Для получения водительских прав категории B теперь требуется видеть одним глазом не менее 0,6, а вторым - не ниже 0,2. Коррекция с помощью очков или контактных линз разрешена, но с ограничениями: если оптическая сила превышает плюс или минус 8 диоптрий, медкомиссия не даст разрешения. Разница между линзами не должна быть больше 3 диоптрий. При проверках на дорогах инспекторы обращают внимание на специальные отметки в документах. Если водитель не использует корректирующие средства при наличии соответствующей отметки, ему грозят серьезные санкции.
Для тех, кто планирует управлять грузовиками или автобусами (категории C и D), требования еще выше. Ведущий глаз должен видеть не хуже 0,8, а второй - не менее 0,4. Ответственность за пассажиров и крупногабаритную технику не оставляет места компромиссам. Часто лишение прав связано именно с ухудшением зрения.
Цветоощущение проверяется с помощью специальных таблиц. Если водитель не различает красный и зеленый цвета, ему будет отказано в выдаче удостоверения. Также важен показатель поля зрения: если оно сужено более чем на 20 градусов, садиться за руль запрещено. В правах указывается специальный код, который фиксирует способ коррекции зрения.
Серьезные заболевания глаз, такие как глаукома, катаракта или отслойка сетчатки, становятся препятствием для допуска к управлению автомобилем. Только после успешного лечения и восстановления функций можно вернуться за руль. Любые скрытые патологии выявляются при аппаратной диагностике, и попытки обмануть врачей не имеют смысла - безопасность на дорогах важнее всего.
Российские стандарты считаются одними из самых строгих в мире. Водителям рекомендуется регулярно следить за состоянием зрения и своевременно обновлять документы. Если зрение резко ухудшилось, необходимо временно отказаться от поездок до восстановления здоровья.
Часто задаваемые вопросы касаются возможности управления автомобилем с одним видящим глазом. Это допустимо, если острота зрения на нем не ниже 0,8 без коррекции, но есть дополнительные условия по стажу и оборудованию машины. Отметка GCL в правах означает обязательное использование очков или линз. Проверять зрение рекомендуется не только при замене прав, но и ежегодно, чтобы избежать штрафов за нарушение ограничений.
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