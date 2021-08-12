Строительные дорожные компании грозят забастовкой: им не хватает денег из госконтрактов
Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР, объединяет крупнейшие дорожно-строительные компании) просит правительство увеличить на 15% стоимость заключенных до 1 июля госконтрактов на строительство, ремонт и реконструкцию дорог и дорожных сооружений, пишет издание Ведомости со ссылкой на президента ассоциации Юрия Агафонова.
В частности предлагается индексировать стоимость материалов и работ исходя из фактической инфляции, а также увеличить закладываемый в контракты размер сметной прибыли подрядчика с 5,1 до 10%.
С начала 2021 года битум подорожал на 43,8%, лакокрасочные материалы – на 34,6%, асфальтобетонные смеси – на 9,5%, цемент – на 3,6–5,3%, щебень – на 4,5%, песок – на 3,3%. Также подрядчики несут дополнительные затраты, не учтенные в смете, такие как банковские гарантии, страхование, проценты по кредитам. От цены контракта это может составлять 4%.
Как сообщает АСДОР, фактическая рентабельность мостостроительных компаний за 2017–2019 гг. составила минус 1,02%, рентабельность дорожно-строительных компаний – 0%.
Если не будут приняты меры, предприятиям придется останавливать строительство, выходить на банкротство или ждать решения по национализации.
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