17 июля 2017, 13:17

Строительство Крымского моста не помешает кораблям

Установка арок Крымского моста пройдет с минимальным ограничением судоходства. Строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.
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Как рассказал министр транспорта России Максим Соколов в рамках рабочей поездки на стройку, планируется, что фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа. Подготовка к операции началась еще на этапе проектирования Крымского моста. Непосредственно строительно-монтажные работы на фарватерном участке стартовали летом 2016 года. Тогда же мостовики приступили к укрупнительной сборке арочных пролетов на стапельной площадке на керченском берегу.

Структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки. Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь.

За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.

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Строительство Крымского моста не помешает кораблям
{{material_119881}}Как рассказал министр транспорта России Максим Соколов в рамках рабочей поездки на стройку, планируется, что фарватерные опоры будут готовы принять арки во второй половине августа. Подготовка к операции началась еще на этапе проектирования Крымского моста. Непосредственно строительно-монтажные работы на фарватерном участке стартовали летом 2016 года. Тогда же мостовики приступили к укрупнительной сборке арочных пролетов на стапельной площадке на керченском берегу. Структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки. Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь.За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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