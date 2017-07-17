17 июля 2017, 13:17
Строительство Крымского моста не помешает кораблям
Установка арок Крымского моста пройдет с минимальным ограничением судоходства. Строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.
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Структуры и ведомства, обеспечивающие судоходство в Керченском проливе, завершают проработку оптимальных условий движения по каналу с учетом графика стройки. Предполагается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна». В эти дни суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь.
За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере, причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.
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