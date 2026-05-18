Когда достроят трассу Джубга - Сочи? Вице‑премьер Хуснуллин объяснил, почему проект откладывается

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 мая 2026, 11:45

Строительство трассы Джубга - Сочи перенесли: сроки сдвинулись на 1-2 года

Строительство трассы Джубга - Сочи перенесли: сроки сдвинулись на 1-2 года

Когда достроят трассу Джубга - Сочи? Вице‑премьер Хуснуллин объяснил, почему проект откладывается

Строительство трассы Джубга - Сочи перенесли: сроки сдвинулись на 1-2 года

Власти неожиданно перенесли сроки начала строительства скоростной трассы Джубга - Сочи. Проект, который ждали многие водители, теперь стартует не раньше, чем через год-два. Почему решение приняли именно сейчас, какие этапы останутся в работе и что будет с объездом Адлера - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но часть работ уже идет, а материалы для строительства заказаны за границей.

Власти неожиданно перенесли сроки начала строительства скоростной трассы Джубга - Сочи. Проект, который ждали многие водители, теперь стартует не раньше, чем через год-два. Почему решение приняли именно сейчас, какие этапы останутся в работе и что будет с объездом Адлера - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но часть работ уже идет, а материалы для строительства заказаны за границей.

Новость о переносе сроков строительства скоростной трассы Джубга - Сочи стала неожиданной для многих автомобилистов, особенно тех, кто часто ездит по перегруженному побережью Краснодарского края. Решение властей напрямую влияет на планы тысяч водителей, рассчитывавших на новую дорогу для сокращения времени в пути и снижения пробок в курортный сезон.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, что проект не отменяется, но его реализация откладывается на один-два года. По его словам, власти не отказываются от идеи, а лишь корректируют график из-за финансовых ограничений. После подготовки проектной документации трассу разобьют на восемь этапов, чтобы оценить экономическую и транспортную отдачу от каждого участка. В зависимости от наличия средств, будут запускаться отдельные этапы, а если бюджет позволит - реализуют весь проект целиком.

Особое внимание уделяется строительству обхода Адлера - это один из ключевых этапов будущей трассы. Несмотря на общую задержку, работы по этому направлению продолжатся без изменений. Уже завершена подготовка проектно-сметной документации, а необходимые строительные материалы, включая специальные щиты, заказаны в Китае и готовятся к отправке в Россию.

Для автомобилистов это означает, что в ближайшие годы ждать кардинальных изменений на маршруте Джубга - Сочи не стоит. Однако частичные улучшения, связанные с обходом Адлера, могут появиться раньше. Власти подчеркивают, что дальнейшее развитие проекта будет зависеть от экономической ситуации и возможностей бюджета. В условиях, когда транспортная инфраструктура региона испытывает серьезную нагрузку, любые задержки вызывают обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Таким образом, судьба долгожданной трассы остается неопределенной, а водителям придется еще какое-то время мириться с существующими проблемами на дорогах Черноморского побережья. Следить за развитием ситуации стоит всем, кто планирует поездки в этот регион.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Калининград Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться