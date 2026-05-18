Когда достроят трассу Джубга - Сочи? Вице‑премьер Хуснуллин объяснил, почему проект откладывается

Строительство трассы Джубга - Сочи перенесли: сроки сдвинулись на 1-2 года

Власти неожиданно перенесли сроки начала строительства скоростной трассы Джубга - Сочи. Проект, который ждали многие водители, теперь стартует не раньше, чем через год-два. Почему решение приняли именно сейчас, какие этапы останутся в работе и что будет с объездом Адлера - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но часть работ уже идет, а материалы для строительства заказаны за границей.

Власти неожиданно перенесли сроки начала строительства скоростной трассы Джубга - Сочи. Проект, который ждали многие водители, теперь стартует не раньше, чем через год-два. Почему решение приняли именно сейчас, какие этапы останутся в работе и что будет с объездом Адлера - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но часть работ уже идет, а материалы для строительства заказаны за границей.

Новость о переносе сроков строительства скоростной трассы Джубга - Сочи стала неожиданной для многих автомобилистов, особенно тех, кто часто ездит по перегруженному побережью Краснодарского края. Решение властей напрямую влияет на планы тысяч водителей, рассчитывавших на новую дорогу для сокращения времени в пути и снижения пробок в курортный сезон.

Как сообщает РИА Новости, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, что проект не отменяется, но его реализация откладывается на один-два года. По его словам, власти не отказываются от идеи, а лишь корректируют график из-за финансовых ограничений. После подготовки проектной документации трассу разобьют на восемь этапов, чтобы оценить экономическую и транспортную отдачу от каждого участка. В зависимости от наличия средств, будут запускаться отдельные этапы, а если бюджет позволит - реализуют весь проект целиком.

Особое внимание уделяется строительству обхода Адлера - это один из ключевых этапов будущей трассы. Несмотря на общую задержку, работы по этому направлению продолжатся без изменений. Уже завершена подготовка проектно-сметной документации, а необходимые строительные материалы, включая специальные щиты, заказаны в Китае и готовятся к отправке в Россию.

Для автомобилистов это означает, что в ближайшие годы ждать кардинальных изменений на маршруте Джубга - Сочи не стоит. Однако частичные улучшения, связанные с обходом Адлера, могут появиться раньше. Власти подчеркивают, что дальнейшее развитие проекта будет зависеть от экономической ситуации и возможностей бюджета. В условиях, когда транспортная инфраструктура региона испытывает серьезную нагрузку, любые задержки вызывают обеспокоенность у местных жителей и туристов.

Таким образом, судьба долгожданной трассы остается неопределенной, а водителям придется еще какое-то время мириться с существующими проблемами на дорогах Черноморского побережья. Следить за развитием ситуации стоит всем, кто планирует поездки в этот регион.