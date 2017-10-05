5 октября 2017, 10:49

Строительство завода Haval в Тульской области идет по времени

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области продолжается строительство завода по выпуску автомобилей Haval. В настоящее время на площадке ведутся строительно-монтажные работы.
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В частности, возводятся внутренние и наружные стены зданий, ведутся работы по перекрытию кровли будущих цехов автозавода, подводятся коммуникации, осуществляется строительство дорожной сети.

В ноябре текущего года ожидается первая поставка производственного оборудования автозавода. Далее ввоз и монтаж оборудования будет планомерно осуществляться в течение 2018 года.

На данный момент строительство завода полного цикла ведется по графику. Сегодня в России работает 11 дилерских центров бренда, а к 2019 году компания планирует увеличить их количество до 40. Это позволит обеспечить достаточно высокую загрузку производства.

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Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
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В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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В Нижнем уже давно есть салон ....
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Строительство завода Haval в Тульской области идет по времени
{{material_119593}}В частности, возводятся внутренние и наружные стены зданий, ведутся работы по перекрытию кровли будущих цехов автозавода, подводятся коммуникации, осуществляется строительство дорожной сети.В ноябре текущего года ожидается первая поставка производственного оборудования автозавода. Далее ввоз и монтаж оборудования будет планомерно осуществляться в течение 2018 года. На данный момент строительство завода полного цикла ведется по графику. Сегодня в России работает 11 дилерских центров бренда, а к 2019 году компания планирует увеличить их количество до 40. Это позволит обеспечить достаточно высокую загрузку производства.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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