11 января 2018, 12:22

Строительство железной дороги по Крымской переправе ускорят

Строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста и установить значительную часть пролетных строений до конца 2018 года. В наступившем году мостоотрядам предстоит активно осваивать морские участки строительства железной дороги.
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До конца зимы начнется сооружение железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива методом продольной надвижки. Железнодорожный мост – это путь длиной 19 км, из которых более 6 км – над морской акваторией. Дорога плавно поднимается с 5 метров и достигает максимальной высоты – 35 м над морем – на фарватерном участке. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми проходят суда.

К началу 2018 года в основание железнодорожного моста погружено более 90 % свай, сформировано 175 из 307 опор. Идет сборка пролетов. Общая их масса – почти 160 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем на автодорожной части сооружения. Уже собрана пятая часть пролетов.

После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей, это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении. В настоящее время к строительству железной дороги привлечено около 30% от общего числа инженеров и рабочих, принимающих участие в проекте. К ним поэтапно присоединяются мостоотряды, выполнившие свои объемы на автодорожной части.

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Строительство железной дороги по Крымской переправе ускорят
{{material_122189}} До конца зимы начнется сооружение железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролива методом продольной надвижки. Железнодорожный мост – это путь длиной 19 км, из которых более 6 км – над морской акваторией. Дорога плавно поднимается с 5 метров и достигает максимальной высоты – 35 м над морем – на фарватерном участке. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми проходят суда.К началу 2018 года в основание железнодорожного моста погружено более 90 % свай, сформировано 175 из 307 опор. Идет сборка пролетов. Общая их масса – почти 160 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем на автодорожной части сооружения. Уже собрана пятая часть пролетов.После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей, это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении. В настоящее время к строительству железной дороги привлечено около 30% от общего числа инженеров и рабочих, принимающих участие в проекте. К ним поэтапно присоединяются мостоотряды, выполнившие свои объемы на автодорожной части.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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