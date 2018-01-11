11 января 2018, 12:22
Строительство железной дороги по Крымской переправе ускорят
Строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста и установить значительную часть пролетных строений до конца 2018 года. В наступившем году мостоотрядам предстоит активно осваивать морские участки строительства железной дороги.
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К началу 2018 года в основание железнодорожного моста погружено более 90 % свай, сформировано 175 из 307 опор. Идет сборка пролетов. Общая их масса – почти 160 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем на автодорожной части сооружения. Уже собрана пятая часть пролетов.
После монтажа мостового полотна начнётся устройство путей, это две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Тамани в Крым и в обратном направлении. В настоящее время к строительству железной дороги привлечено около 30% от общего числа инженеров и рабочих, принимающих участие в проекте. К ним поэтапно присоединяются мостоотряды, выполнившие свои объемы на автодорожной части.
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