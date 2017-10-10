10 октября 2017, 18:14
Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка
Компания Lexus приступила к разработке особого оттенка синего еще в 2002 году. В проекте участвовали специалисты технических центров марки из США и Японии, а также представители компании VIAVI Solutions. Сегодня производитель представил новый цвет, получивший название Structural Blue.
Lexus LC
Выпускается с 2016 г.
Новый 7 886 000 Р
Традиционные пигментные краски могут отражать не менее 50% синего цвета. У Structural Blue этот показатель равен 100%. Пока в этом цвете доступно только купе LC - на покраску одного автомобиля требуется 300 граммов пигмента с 300 млрд. наночастиц. Технология требует нанесения краски слоем в 15 микрометров между основой и защитным слоем. В день окрашивается всего два автомобиля.
Напомним, что под капотом заднеприводного Lexus LC500 расположен двигатель V8 с отдачей в 477 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до первой «сотни» занимает у спорткара 4,7 секунды.
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07.04.2016, 16:53
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Отзывы по теме
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