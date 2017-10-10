10 октября 2017, 18:14

Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка

Компания Lexus приступила к разработке особого оттенка синего еще в 2002 году. В проекте участвовали специалисты технических центров марки из США и Японии, а также представители компании VIAVI Solutions. Сегодня производитель представил новый цвет, получивший название Structural Blue.
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  Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка Lexus LC Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка Lexus LC Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка Lexus LC Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка
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Lexus LC
Выпускается с 2016 г.
Новый 7 886 000 Р
Вдохновением для изобретения нового оттенка послужила бабочка Морфо. В основе цвета лежит пигмент с 40 отдельными слоями. Представители марки говорят, что эта особенность позволяет краске постоянно меняться в зависимости от освещения. Это обусловлено сложной наноструктурой, которая имеет сходства с мельчайшими хлопьями.

Традиционные пигментные краски могут отражать не менее 50% синего цвета. У Structural Blue этот показатель равен 100%. Пока в этом цвете доступно только купе LC - на покраску одного автомобиля требуется 300 граммов пигмента с 300 млрд. наночастиц. Технология требует нанесения краски слоем в 15 микрометров между основой и защитным слоем. В день окрашивается всего два автомобиля.

Напомним, что под капотом заднеприводного Lexus LC500 расположен двигатель V8 с отдачей в 477 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до первой «сотни» занимает у спорткара 4,7 секунды.

Дизайн и тюнинг Лексус ЛЦ

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Structural Blue от Lexus: 15 лет на создание оттенка
{{model_6322}}Вдохновением для изобретения нового оттенка послужила бабочка Морфо. В основе цвета лежит пигмент с 40 отдельными слоями. Представители марки говорят, что эта особенность позволяет краске постоянно меняться в зависимости от освещения. Это обусловлено сложной наноструктурой, которая имеет сходства с мельчайшими хлопьями.Традиционные пигментные краски могут отражать не менее 50% синего цвета. У Structural Blue этот показатель равен 100%. Пока в этом цвете доступно только купе LC - на покраску одного автомобиля требуется 300 граммов пигмента с 300 млрд. наночастиц. Технология требует нанесения краски слоем в 15 микрометров между основой и защитным слоем. В день окрашивается всего два автомобиля.Напомним, что под капотом заднеприводного Lexus LC500 расположен двигатель V8 с отдачей в 477 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до первой «сотни» занимает у спорткара 4,7 секунды.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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