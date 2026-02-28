Все о СТС: зачем нужна розовая карточка и что делать при её утере

СТС автомобиля: что важно знать о документе и его проверке

Свидетельство о регистрации транспортного средства - ключевой документ для любого водителя. В статье разбираем, как выглядит СТС, почему его отсутствие грозит серьезными последствиями, и как восстановить документ при утере.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) — это розовая ламинированная карточка, которая является обязательным документом на автомобиль в России. В 2026 году требования к документам остаются строгими, а проверки на дорогах участились. Отсутствие этого документа грозит не только штрафом, но и эвакуацией машины на спецстоянку, поэтому важно знать, как он выглядит, зачем нужен и что делать в случае его утери.

На лицевой стороне СТС указаны основные данные об автомобиле: регистрационный номер, VIN, марка, модель и год выпуска. Оборотная сторона содержит информацию о собственнике и подразделении ГАИ, выдавшем документ. Этот компактный документ, защищенный голограммами и элементами, видимыми под ультрафиолетом, водитель всегда должен иметь при себе, в отличие от паспорта транспортного средства (ПТС), который хранится дома.

Процедура получения СТС одинакова для новых и подержанных машин и проходит в ГАИ. Для регистрации потребуются паспорт, ПТС, договор купли-продажи и полис ОСАГО. После оплаты госпошлины в 1500 рублей (плюс 525 рублей за внесение изменений в ПТС) автомобиль предоставляется инспектору для осмотра, где сверяются номера агрегатов. Завершается процесс выдачей СТС и государственных номеров.

Главное отличие СТС от ПТС заключается в их функциях: ПТС — это «биография» автомобиля, фиксирующая всех владельцев и технические характеристики, а СТС — это действующее свидетельство о регистрации, дающее право на управление здесь и сейчас. Именно СТС водитель обязан предъявлять инспектору при каждой остановке.

При покупке подержанного автомобиля необходимо тщательно проверить подлинность СТС: оригинал печатается на плотной бумаге с четкими шрифтами и водяными знаками. Данные в нем должны полностью совпадать с информацией в ПТС, а проверить историю машины, включая ограничения и участие в ДТП, можно через онлайн-сервисы. Любые сомнения в подлинности документа — повод для официальной проверки в ГАИ.

Если СТС утерян или испорчен, управлять автомобилем нельзя. За такое нарушение предусмотрен штраф до 5000 рублей или эвакуация. Для восстановления документа необходимо обратиться в ГАИ или на портал Госуслуги с паспортом, ПТС и квитанцией об оплате госпошлины, после чего выдается новое свидетельство.