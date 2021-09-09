9 сентября 2021, 09:07
СТС можно будет оставлять дома и никто не накажет
C 6 сентября водитель может предъявить сотруднику ГИБДД вместо пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) специальный QR-код в мобильном приложении «Госуслуги.Авто».
Дарья Климова Фото: smotrim.ru
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Впервые о планах ввести в России электронные права и СТС стало известно в конце 2018 года. Как и в случае с электронным полисом ОСАГО и электронным ПТС, обычные бумажные права и СТС продолжат действовать, но возить их с собой будет необязательно. Всех сотрудников ГИБДД планировали вооружить планшетами, подключенными к Сети. С их помощью они смогут устанавливать личность водителя и запрашивать из электронной базы данных документы на автомобиль и права.
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