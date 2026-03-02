Бесплатная замена оборудования даст бизнесу больше контроля и снизит расходы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

2 марта 2026, 14:27

СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы

СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы

Бесплатная замена оборудования даст бизнесу больше контроля и снизит расходы

СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы

Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.

Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.

В 2026 году российский рынок коммерческого транспорта столкнулся с переменами: компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) официально объявила о запуске программы по бесплатному обновлению бортового оборудования для более чем 16 тысяч коммерческих автомобилей. Как сообщает журнал «Движение», речь идет о революции, которая затронет не только техническую сторону, но и повлияет на эффективность управления автопарками.

Главная цель инициативы - вывести логистику на новый уровень прозрачности и контроля. В рамках программы на автомобилях устанавливаются модифицированные блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», оснащенные современным телематическим модулем. Это решение позволяет не просто повысить безопасность, а мгновенно превратить каждую машину в элемент единой цифровой экосистемы. Владельцы и операторы получают доступ к платформе «Спутник Автопарк», которая открывает новые горизонты.

Интеграция телематических систем дает возможность отслеживать ситуацию на транспорте в кратчайшие сроки, контролировать расход топлива, анализировать стиль вождения и своевременно планировать техническое обслуживание. Такой подход позволяет не только снизить затраты, но и повысить дисциплину водителей, а также минимизировать риски, связанные с человеческим потенциалом. Подобные технологии уже доказали свою эффективность на зарубежных рынках, и теперь настало время для их массового внедрения в России.

STT предполагает, что обновление будет бесплатное для владельцев коммерческих автомобилей, что особенно актуально в условиях роста затрат на обслуживание и транспортировку. В компании уверены: новые устройства станут частью современной логистики, а их внедрение позволит бизнесу быстрее реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.

Если вы не знали, компания «Современные транспортные технологии» занимает одну из ведущих позиций на российском рынке решений для коммерческого транспорта. СТТ специализируется на разработке и внедрении инновационных систем безопасности и управления автопарками. За последние годы компания реализовала ряд крупных проектов по цифровизации транспортной отрасли, благодаря которым она стала одним из ключевых игроков в сегменте телематических сервисов.

Внедрение новых блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функционалом - это не просто очередное обновление оборудования. Для многих предприятий это шанс перейти на принципиальный уровень управления автопарком, где каждый автомобиль становится частью единой цифровой работы. Такой подход позволяет не только оперативно реагировать на внештатные ситуации, но и выстраивать долгосрочные стратегии развития бизнеса, опираясь на точные данные и аналитику.

СТТ продолжает активную разработку собственной экосистемы сервисов, интегрируя современные технологии в повседневную работу операторов компаний. Благодаря этому российский рынок коммерческого транспорта получает доступ к решениям, которые еще недавно были не доступными для массового применения. В ближайшие годы можно ожидать расширения функционала и демонстрации новых сервисов, позволяющих изменить привычные представления о логистике и управлении автопарками.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ростов-на-Дону Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться