Бесплатная замена оборудования даст бизнесу больше контроля и снизит расходы

СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы

Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.

В 2026 году российский рынок коммерческого транспорта столкнулся с переменами: компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) официально объявила о запуске программы по бесплатному обновлению бортового оборудования для более чем 16 тысяч коммерческих автомобилей. Как сообщает журнал «Движение», речь идет о революции, которая затронет не только техническую сторону, но и повлияет на эффективность управления автопарками.

Главная цель инициативы - вывести логистику на новый уровень прозрачности и контроля. В рамках программы на автомобилях устанавливаются модифицированные блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», оснащенные современным телематическим модулем. Это решение позволяет не просто повысить безопасность, а мгновенно превратить каждую машину в элемент единой цифровой экосистемы. Владельцы и операторы получают доступ к платформе «Спутник Автопарк», которая открывает новые горизонты.

Интеграция телематических систем дает возможность отслеживать ситуацию на транспорте в кратчайшие сроки, контролировать расход топлива, анализировать стиль вождения и своевременно планировать техническое обслуживание. Такой подход позволяет не только снизить затраты, но и повысить дисциплину водителей, а также минимизировать риски, связанные с человеческим потенциалом. Подобные технологии уже доказали свою эффективность на зарубежных рынках, и теперь настало время для их массового внедрения в России.

STT предполагает, что обновление будет бесплатное для владельцев коммерческих автомобилей, что особенно актуально в условиях роста затрат на обслуживание и транспортировку. В компании уверены: новые устройства станут частью современной логистики, а их внедрение позволит бизнесу быстрее реагировать на изменения рынка и потребности клиентов.

Если вы не знали, компания «Современные транспортные технологии» занимает одну из ведущих позиций на российском рынке решений для коммерческого транспорта. СТТ специализируется на разработке и внедрении инновационных систем безопасности и управления автопарками. За последние годы компания реализовала ряд крупных проектов по цифровизации транспортной отрасли, благодаря которым она стала одним из ключевых игроков в сегменте телематических сервисов.

Внедрение новых блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» с расширенным функционалом - это не просто очередное обновление оборудования. Для многих предприятий это шанс перейти на принципиальный уровень управления автопарком, где каждый автомобиль становится частью единой цифровой работы. Такой подход позволяет не только оперативно реагировать на внештатные ситуации, но и выстраивать долгосрочные стратегии развития бизнеса, опираясь на точные данные и аналитику.

СТТ продолжает активную разработку собственной экосистемы сервисов, интегрируя современные технологии в повседневную работу операторов компаний. Благодаря этому российский рынок коммерческого транспорта получает доступ к решениям, которые еще недавно были не доступными для массового применения. В ближайшие годы можно ожидать расширения функционала и демонстрации новых сервисов, позволяющих изменить привычные представления о логистике и управлении автопарками.