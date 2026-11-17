17 ноября 2026, 00:41
Коммерческие ГАЗ и «Газель» подешевели на 19% по новой программе лизинга: условия акции
Коммерческие ГАЗ и «Газель» подешевели на 19% по новой программе лизинга: условия акции
После завершения господдержки СТТ сохраняет скидку для покупателей коммерческой техники. До 30 ноября 2026 года она составляет 19% от рекомендованной розничной цены. Условия распространяются на модели ГАЗ и спецтехнику на их базе.
После завершения государственной программы льготного лизинга «Современные транспортные технологии» запустили собственное предложение. До 30 ноября 2026 года при покупке через фирменный лизинг скидка составляет 19% от рекомендованной розничной цены. Акция действует до этой даты или пока не исчерпан выделенный бюджет; количество автомобилей ограничено.
В программу включены «Соболь NN» и «Газель NN». Скидка действует также на «Газель Бизнес» и «Газель NEXT». В перечень вошел и «Газон NEXT». Участвуют автобусы «Турист» и цельнометаллические фургоны, а также специальная техника на базе автомобилей ГАЗ. Подходят машины с 2023 по 2026 год выпуска согласно базовому ЭПТС или ЭПШТС.
Дилер «Луидор» указывает, что первоначальный взнос начинается от 5%, а срок договора составляет от 12 до 60 месяцев. Лизинговая компания определяет ставку финансирования после рассмотрения заявки и решает, предоставлять ли финансирование. Поэтому итоговые условия зависят от предложения конкретного лизингодателя.
В перечне участвуют разные исполнения коммерческих автомобилей. Для «Соболь NN» и «Газель NN» указаны модельные семейства A69SXX и A13SXX/A13AXX; бортовые автомобили и шасси «Газель NEXT» и «Газель NN» относятся к семейству A2XRXX. В программу также включен автобус «Газель NN Турист» с индексом A69R52. Цельнометаллические фургоны «Газель NEXT» и «Газель NN» входят в семейство A3XRXX и доступны с различными типами двигателей. Для «Газона NEXT» перечислены семейства C4XR1X и C4XR3X; в программе также есть C4XRBX.
Дилер приводит пример расчета для одной из моделей: при цене автомобиля 6 899 000 рублей скидка 19% составляет до 1 310 810 рублей. Заявку можно оформить в любом дилерском центре компании. Размер скидки для выбранной модели предлагают узнать на сайте, сообщает пресс-служба СТТ.
В 2026 году федеральная программа льготного автолизинга охватывала российские легковые и легкие коммерческие автомобили. В программу также входили грузовые машины. Для легкого коммерческого транспорта поддержка ограничивалась 10% стоимости и максимумом 500 000 рублей. В отдельных случаях совокупная выгода могла достигать 2,8 млн рублей.
СТТ - российский дистрибьютор коммерческой и пассажирской техники ГАЗ. Компания не только продает технику, но и занимается ее сервисным обслуживанием. В ассортименте техника малой, средней и крупной тоннажности, автобусы разных классов и запасные части.
Сеть включает 323 центра продаж и обслуживания коммерческого транспорта. На территории России и в странах ближнего зарубежья работают 2 080 магазинов фирменных запчастей. В ассортименте 15 000 наименований продукции и 400 модификаций специальной техники. Компания обслуживает парк из 1,5 млн единиц техники; охват субъектов РФ достигает 94%.
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