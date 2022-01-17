17 января 2022, 17:53
Студент университета научил золотую рыбку водить автомобиль (видео)
Студент кафедры биомедицинской инженерии Университета Бен-Гуриона провел серию удивительных экспериментов, доказывающих, что навигационные способности универсальны и не зависят от окружающей среды. А кроме того, аквариумные рыбки довольно умные.
Дарья Климова
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В эксперименте принимали участие шесть золотых рыбок: одна самка, три самца и две особи неопределенного пола. Перед экзаменом каждая рыбка брала 10 уроков вождения. Выяснилось, что находясь в воде, рыба неплохо ориентируется и в ситуации на суше. Ей были нипочем любые искусственные препятствия на пути к заданной цели. Попутно выяснилось, что рыбы не просто наделены навигационными способностями, но и обладают когнитивной памятью.
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14.01.2022, 15:12
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