ARIA: концепт студентов, бросающий вызов мировым автогигантам — почему за ним может быть будущее

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 19:02

Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины

Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины

ARIA: концепт студентов, бросающий вызов мировым автогигантам — почему за ним может быть будущее

Студенты из Нидерландов бросили вызов автогигантам: проект ARIA против тренда на одноразовые машины

Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.

Автомобили становятся все крупнее, тяжелее и дороже, а производители усложняют ремонт. Но студенты из TU/ecomotive с проектом ARIA идут наперекор этим тенденциям, предлагая свежий взгляд на будущее автоиндустрии.

В последние годы автомобильная промышленность все чаще сталкивается с критикой по поводу того, что новые машины становятся не только дороже и массивнее, но и практически неремонтопригодными вне фирменных сервисов. Многие производители сознательно усложняют конструкции, чтобы держатели обращались только к дилерам, а некоторые и вовсе делают установку на «одноразовость» техники. В такой ситуации проект ARIA, созданный студентами из TU/ecomotive, выглядит настоящим вызовом устоявшихся правил рынка.

АРИЯ - это не просто концепт, а попытка переосмыслить саму философию современного автомобиля. Молодые инженеры из Нидерландов поставили перед собой задачу создать транспортное средство, которое будет не только легким и доступным, но и максимально простым в обслуживании. В отличие от большинства современных моделей, где каждая деталь спрятана за слоями пластика и электроники, ARIA проектировалась с расчетом на то, чтобы любой владелец мог самостоятельно заменить или отремонтировать ключевые узлы.

Особое внимание команда уделила экологичности и ресурсоемкости. В конструкции ARIA использовались перерабатываемые материалы, а сам автомобиль рассчитывался на долгий срок службы. Это резко контрастирует с нынешней тенденцией, когда даже незначительная поломка может привести к необходимости полной замены дорогостоящих комплектующих или даже всего автомобиля. По мнению студентов, именно такой подход позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сделать работу с машиной более рациональной.

Еще один немаловажный аспект – стоимость владения. ARIA задумывалась как альтернатива дорогим автомобилям, которые становятся доступными для большинства покупателей. Простота конструкции и модульность позволяют не только удешевить производство, но и снизить расходы на обслуживание. В условиях, когда цены на новые машины продолжают расти, сервис становится все менее доступным, такой подход может стать настоящим спасением для многих автолюбителей.

Интересно, что студенты не ограничивались теорией: они собрали рабочий прототип, который уже вызвал интерес у специалистов и простых водителей. Машина получилась легкой, маневренной и при этом достаточно надежной для повседневной эксплуатации. В ней нет резервной электроники, все основные системы легко доступны для ремонта. Подобный подход может стать основой для крупных производителей, которые пока что предпочитают идти по пути усложнения и удорожания своих моделей.

АРИЯ — это не просто студенческий эксперимент, это настоящий сигнал для всей отрасли. Молодое поколение инженеров показывает, что автомобиль может быть простым и доступным, не теряя при этом безопасности и комфорта. Возможно, именно такие проекты изменят мировой автопром.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Белгород Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться