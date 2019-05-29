29 мая 2019, 16:22
Студенты построили два концепт-кара Volkswagen мощностью до 400 л.с.
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В рамках ежегодного фестиваля на озере Вертерзее (Wörthersee) в Австрии компания Volkswagen представила два концептуальных автомобиля, построенных командой студентов из Вольфсбурга: хэтчбек Golf GTI Aurora с голографическим модулем в багажнике и универсал Golf Estate R 4Motion FighterR мощностью 400 сил.
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Второй автомобиль – «заряженный» до 400 сил полноприводный универсал Golf Estate R 4Motion FighterR. Концепт получился на 6 см шире стандартной модели благодаря агрессивному обвесу. На крыше появились дополнительные светодиодные секции и камера кругового обзора, а в решетке радиатора - стробоскопы. Кузов универсала выкрасили в тот же оттенок Nardo Grey, что и хэтчбек, только акценты расставили красные, черные и серебристые.
Напомним, на прошлогоднем фестивале Вертерзее представили самый быстрый серийный «Гольф» - Golf GTI TCR, оснащенный 2-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. Пиковый момент равный 370 Нм доступен в широком диапазоне от 1 600 до 4 300 оборотов в минуту. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG с возможностью блокировки переднего дифференциала. Если отключить электронный ограничитель скорости, то хэтчбек способен разогнаться до 264 км/ч.
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все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
Цитата:| Кому: Nikolay Tychina Я постоянный клиент автосервиса Vag-master, обслуживаюсь у них уже года 2-а. Нравится все всегда классно делают, расходные материалы в работе качественные используют, цены низкие, сервис оснащен современным оборудованием, есть комфортная зона ожидания. Обращайтесь, не ...
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