29 мая 2019, 16:22

Студенты построили два концепт-кара Volkswagen мощностью до 400 л.с.

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В рамках ежегодного фестиваля на озере Вертерзее (Wörthersee) в Австрии компания Volkswagen представила два концептуальных автомобиля, построенных командой студентов из Вольфсбурга: хэтчбек Golf GTI Aurora с голографическим модулем в багажнике и универсал Golf Estate R 4Motion FighterR мощностью 400 сил.
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
Студенты построили два концепт кара Volkswagen мощностью до 400 л с
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Первый концепт-кар построен на базе хэтчбека Golf. Под капотом разместилась 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 380 л.с., которая работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Автомобиль создан в единственном экземпляре. Его кузов выкрашен серой эмалью Nardo Grey от Audi с черными и мятно-зелеными акцентами. Еще одной изюминкой Golf GTI Aurora стала 3500-ваттная аудиосистема, ради которой пришлось пожертвовать вторым рядом сидений. В салоне на передней панели появились большие сенсорные экраны. На них выводится информация о настройках мотора и управление медиасистемой. В багажнике установлен голографический модуль, который позволяет настраивать аудиосистему при помощи специальных сенсорных перчаток или джойстиков.

Второй автомобиль – «заряженный» до 400 сил полноприводный универсал Golf Estate R 4Motion FighterR. Концепт получился на 6 см шире стандартной модели благодаря агрессивному обвесу. На крыше появились дополнительные светодиодные секции и камера кругового обзора, а в решетке радиатора - стробоскопы. Кузов универсала выкрасили в тот же оттенок Nardo Grey, что и хэтчбек, только акценты расставили красные, черные и серебристые.

Напомним, на прошлогоднем фестивале Вертерзее представили самый быстрый серийный «Гольф» - Golf GTI TCR, оснащенный 2-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. Пиковый момент равный 370 Нм доступен в широком диапазоне от 1 600 до 4 300 оборотов в минуту. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG с возможностью блокировки переднего дифференциала. Если отключить электронный ограничитель скорости, то хэтчбек способен разогнаться до 264 км/ч.

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Студенты построили два концепт-кара Volkswagen мощностью до 400 л.с.
{{material_123289}}Первый концепт-кар построен на базе хэтчбека Golf. Под капотом разместилась 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 380 л.с., которая работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Автомобиль создан в единственном экземпляре. Его кузов выкрашен серой эмалью Nardo Grey от Audi с черными и мятно-зелеными акцентами. Еще одной изюминкой Golf GTI Aurora стала 3500-ваттная аудиосистема, ради которой пришлось пожертвовать вторым рядом сидений. В салоне на передней панели появились большие сенсорные экраны. На них выводится информация о настройках мотора и управление медиасистемой. В багажнике установлен голографический модуль, который позволяет настраивать аудиосистему при помощи специальных сенсорных перчаток или джойстиков.Второй автомобиль – «заряженный» до 400 сил полноприводный универсал Golf Estate R 4Motion FighterR. Концепт получился на 6 см шире стандартной модели благодаря агрессивному обвесу. На крыше появились дополнительные светодиодные секции и камера кругового обзора, а в решетке радиатора - стробоскопы. Кузов универсала выкрасили в тот же оттенок Nardo Grey, что и хэтчбек, только акценты расставили красные, черные и серебристые.Напомним, на прошлогоднем фестивале Вертерзее представили самый быстрый серийный «Гольф» - Golf GTI TCR, оснащенный 2-литровым турбомотором мощностью 290 л.с. Пиковый момент равный 370 Нм доступен в широком диапазоне от 1 600 до 4 300 оборотов в минуту. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» DSG с возможностью блокировки переднего дифференциала. Если отключить электронный ограничитель скорости, то хэтчбек способен разогнаться до 264 км/ч.
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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