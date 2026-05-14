как победить стук клапанов и продлить жизнь двигателю: Сотые доли миллиметра решают всё

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 14:36

Стук клапанов: главные причины и что делать, если двигатель начал шуметь

Стук клапанов: главные причины и что делать, если двигатель начал шуметь

как победить стук клапанов и продлить жизнь двигателю: Сотые доли миллиметра решают всё

Стук клапанов: главные причины и что делать, если двигатель начал шуметь

Многие водители сталкиваются с неожиданным стуком в клапанах, но мало кто знает, что игнорирование этого признака может привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту. Эксперт объяснил, какие детали чаще всего выходят из строя, и почему важно не затягивать с диагностикой. Какие шаги помогут избежать лишних трат и что советуют специалисты - подробности в материале.

Многие водители сталкиваются с неожиданным стуком в клапанах, но мало кто знает, что игнорирование этого признака может привести к серьезным поломкам и дорогому ремонту. Эксперт объяснил, какие детали чаще всего выходят из строя, и почему важно не затягивать с диагностикой. Какие шаги помогут избежать лишних трат и что советуют специалисты - подробности в материале.

Стук клапанов - проблема, с которой сталкиваются тысячи российских автомобилистов, особенно на машинах с пробегом. Этот звук не только раздражает, но и может сигнализировать о серьезных неисправностях, которые способны привести к капитальному ремонту двигателя. Как отмечают специалисты, своевременное выявление причины и грамотный подход к ремонту позволяют избежать больших затрат и сохранить ресурс мотора.

По информации Autonews, директор автоцентра «Автомакс» Дмитрий Субботин объяснил, что появление посторонних звуков в клапанном механизме связано с несколькими основными причинами. В первую очередь, это неправильный зазор между кулачком распредвала и клапаном. Также к стуку могут привести износ самих клапанов, направляющих втулок, гидрокомпенсаторов, толкателей или коромысел, а иногда и повреждения головки блока цилиндров.

Чтобы точно определить источник шума, специалисты советуют начать с тщательной диагностики. На первом этапе используется стетоскоп - с его помощью можно понять, идет ли звук именно из верхней части двигателя и имеет ли он механическую природу. После этого мотору дают остыть примерно до +30 градусов, затем снимают крышку клапанного механизма для визуального осмотра.

Если явных повреждений не обнаружено, следующим шагом становится измерение теплового зазора между деталями. Для этого используют специальный щуп и проворачивают коленвал, чтобы каждый клапан оказался в закрытом положении. Если зазор превышает норму, проводится регулировка, после чего механизм собирается обратно. В большинстве случаев именно увеличенный зазор становится причиной стука, и после регулировки проблема исчезает.

Однако бывают ситуации, когда регулировка не помогает или зазоры изначально в норме. В таком случае разборка продолжается: демонтируют привод распредвалов, снимают сами распредвалы и проверяют их на износ, а также оценивают состояние крышек и головки блока цилиндров. Все изношенные детали подлежат замене, после чего проводится повторная проверка. Если и после этого стук не исчезает, приходится снимать ГБЦ и проводить более глубокий ремонт.

В особо сложных случаях может потребоваться замена клапанов, их седел и направляющих втулок. Иногда единственным выходом становится установка новой головки блока цилиндров или отдельных ее элементов. Перед такими работами обязательно измеряют давление масла и используют откалиброванные приборы для точного определения зазоров - точность измерений здесь критична, ведь речь идет о сотых долях миллиметра.

Стоит отметить, что многие водители склонны игнорировать первые признаки стука, считая их незначительными. Однако практика показывает: чем раньше начата диагностика, тем меньше риск серьезных повреждений и тем дешевле обходится ремонт. Кстати, похожая ситуация наблюдается и с подвеской - как только появляются посторонние звуки, специалисты советуют не откладывать визит в сервис. Подробнее о том, почему летом часто возникают проблемы с подвеской, можно узнать в материале о причинах появления скрипов и стуков после зимы.

В заключение эксперты подчеркивают: регулярная проверка состояния клапанного механизма и своевременная регулировка зазоров - залог долгой и надежной работы двигателя. Не стоит экономить на диагностике, ведь даже незначительный стук может обернуться серьезными расходами, если вовремя не принять меры.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Самара Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться