Стук в передней подвеске: виды, особенности, причины
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Как выглядит и какую функцию выполняет передняя подвеска?
Передняя подвеска является частью шасси. Она представляет собой конструкцию из определённых деталей. Благодаря их особому скреплению между собой этот важный узел соединяет кузовную часть с колёсами, даёт автомобилю возможность передвижения. В современном авто подвеска имеет следующие составляющие:
- Направляющие приспособления (соединения и рычаги), благодаря которым колеса передают кузову силу движения.
- Упругие детали, принимающие на себя «первый удар» от неровностей дорог. Это стальные пружины, рессоры, торсионы, а также резиновые буферы в качестве дополнений к металлу.
- Амортизатор для снижения амплитуды колебаний кузова. В целях гашения нагрузки применяется принцип пневматики или гидропневматики.
- Стабилизатор, роль которого играет штанга. Она не даёт крениться машине во время поворота за счёт распределения веса по всем колесам. Устанавливают эту деталь на переднюю или заднюю ось авто.
- Опора для колеса, которая воспринимает нагрузку и передаёт её рычагам и амортизатору. На передней оси эту роль играет так называемый поворотный клак.
- Многочисленные крепёжные составляющие, удерживающие составляющие подвески и прикрепляющие её к кузову. Сюда относятся жёсткие соединения (болты) и резиново-металлические сайлентблоки, а также шаровый шарнир.
Подвески бывают передними и задними, торсионными, зависимыми или независимыми.
Кузов и колеса скрепляются между собой жёстким либо упругим способом. Конструктивно подвески различаются и бывают следующих типов:
- Двухрычажная. Основной недостаток — ускоренный износ покрышек из-за незначительных поперечных движений колёс. Но благодаря такому креплению каждое колесо является независимым, что даёт преимущество машине во время езды на неровных дорогах.
- Многорычажная. Усложнённая версия двух рычажной системы, который включает в себя поворотные опоры и шаровые шарниры. У покрышек продлевается жизнь, на каждую подвеску можно прикрепить отдельные регулировочные элементы. Цена такой конструкции немалая, но обеспечивается полный контакт с дорогой и полный контроль за управлением автомобиля.
Современные версии подвесок — сложные конструкции, состоящие из гидравлических, механических, пневматических и электрических составляющих. Оснащены электронными узлами управления и обеспечивают комфортабельность и безопасность вождения автомашины.
Особенности и виды стука
Разобраться в первопричине стука в передней подвеске на мелких кочках по звуку нереально. Если при езде быть внимательным, то можно заметить некоторые особенности:
- Глухой звук, появляющийся слева и справа, когда автомобиль при движении трясёт по неровностям. Таким образом проявляется износ опоры амортизационной стойки.
- Стук во время выворачивании руля в левую и правую сторону присутствует при нагрузке на поломанный амортизатор. Эти детали машины обычно выходят из строя по одиночке, и при повороте руля это становится понятно.
- Звонкий стук на ровном шоссе, как правило, свидетельствует об изношенном опорном подшипнике.
- Серьёзный скрип, который появляется в процессе движения по гравийным дорогам на переднеприводных транспортных средствах, говорит о серьёзной проблеме в шаровых опорах.
- Когда возникает мелкий дробный звук при преодолении машиной неровностей, нужно сделать ревизию втулок стабилизаторов.
- Стук в передней подвеске при трогании с места свидетельствует чаще о не до конца закреплённых рычагах подвески.
Когда в машине стучит при торможении либо наборе скорости, чаще подвеска ни причём, нужно проверять опоры ДВС.
Диагностика машины
Причины стука в передней подвеске могут быть самыми разными. Ели они связаны с неисправностью амортизаторов автомобиля, не критично. Когда речь идёт об износе шаровых опор, то это реальная угроза безопасности водителю и пассажирам. На таком транспортном средстве ездить нельзя. Рассмотрим самые часто встречающиеся моменты.
Сбой в работе рычагов подвески
Износ сайлентблоков приводит к их деформации и является причиной того, что вся система при движении начинает стучать. Опасность заключается в резком ухудшении управляемости машиной. Садиться за руль такого авто небезопасно. Чтобы установить поломку, нужно иметь домкрат и монтировку:
- поднять колесо;
- монтировкой подвигать рычаги в разных направлениях.
Когда при расшатывании слышно глухое постукивание, поломка найдена верно. Рычаги проверяют на обоих колёсах. Скорее всего, проблема будет выявлена с обеих сторон, возможно, в разной степени. В зависимости от износа и модели, нужно будет менять рычаги полностью либо демонтировать их, убрать прежние шарниры и установить новые.
Неисправности амортизатора
Стучащий амортизатор проявляет себя в местах верхнего либо нижнего крепёжного элемента. Причина заключается в раскрученных крепёжных болтах, может быть увеличен люфт в крепёжных отверстиях. Внешне дефект пружин определяют степенью посадки автомашины. На дороге поломанная пружина издаёт характерный скрип.
Для продления жизни разборных амортизаторов рекомендуют использовать масло с вязкостью, указанной производителем. В зимнее время нельзя резко стартовать, если авто ещё не прогрето. Повреждаются мотор и амортизаторы, ведь масло ещё холодное.
Стойка амортизатора оказывается возможной причиной стука, когда транспортное средство наезжает на камень либо колеса попадают в канаву. Если надавить на крыло и капот, будет слышен скрип. Исправная машина плавно перейдёт в прежнюю позицию.
Если раскручена стопорная гайка, при движении у машины значительно снижается управляемость. Какую-то систему шумов здесь выявить невозможно. Гайку необходимо затянуть, иначе водитель может потерять управление.
Проблемы с рулевым управлением
Появившийся стук передней подвески, связанный с поломкой рулевого управления, аналогичен тому, который издаёт поломанный амортизатор. Дополнительно водитель чувствует вибрацию руля. Звук в передней части появляется как итог трения рейки об шестерню. Выработка между этими деталями увеличивается с пробегом.
Авто надо впереди поддомкратить и подвигать рулевые тяги. Если обнаружен люфт, то вышли из строя втулки. Это ремонтопригодные изделия, ремкомплекты можно купить в любом магазине запасных частей.
Рулевая рейка колонка
Стучащий звук может оказаться у рулевой рейки. Одновременно ощущается, как вибрирует руль, особенно при движении на кочках. Стук будет исходить направленно с одной стороны из-за увеличенного расстояния между шестерней и рейкой. Исправит положение обычная подтяжка. Если монтировкой подвигать рулевую, и при этом обнаружится люфт, значит, изношены втулки.
Опора для стойки
Когда машина наезжает на препятствие, глухой стук возникает по причине изношенных резиновых составляющих подвески в верхней её части. Амортизационные способности постепенно утрачиваются. Увидеть расстояние между ограничителем и опорой обычно невозможно. Он должен оставаться в пределах 1 см. Выработка опор происходит неравномерно, поэтому стук слышен справа или слева.
Опорный подшипник
Когда износился опорный подшипник, он издаёт звонкий звук. Необходимо выполнить демонтаж передней стойки. Износ обычно неравномерный, в большей степени он появляется в процессе движения автомобиля по прямой. Поэтому звуки слышны при прямолинейном передвижении. Когда машина поворачивает налево и направо, они прекращаются. Это значит, что пора поменять опорный подшипник.
Шаровые опоры
Вечной проблемой старых машин являются шаровые опоры. Чтобы это уточнить, надо проверять каждое колесо в подвесном положении, шатая в левую и в правую стороны. Диск крутить не надо. Обычно люфт ощущается очень сильно.
Шарнир равных угловых скоростей
Когда неисправен шарнир равных угловых скоростей, то при движении слышно потрескивание. Наиболее громко хрустит ШРУС на поворотах. Ремонту этот элемент не подлежит, его надо менять.
Нехарактерные редкие причины поломки
Опора двигателя
Опасной причиной возникновения угрожающих звуков может быть ситуация, когда разбивается опора мотора. Звук аналогичен стуку ходовой. Не нужно откладывать диагностику, дело серьёзное. Необходимо проконтролировать, завинчены ли гайки и все крепежи в подкапотном пространстве. Это актуально для подержанных авто. Недокрученные крепежи будут дребезжать и автоводитель может подумать на подвеску.
Любые непонятные шумы и стуки в районе ДВС, когда машина едет по асфальтовым или гравийным дорогам, или если бьёт руль, авто трясёт, нужно обратить внимание на опоры мотора. Для контроля состояния левой и правой опор, нужно просто пошатать мотор. Если шатается, значит опоры подлежат замене.
Сайлентблоки
В подвесках слабыми местами считаются сайлентблоки в рычагах. Монтировкой перемещают рычаг в разные стороны. Люфты или дефекты резиновых элементов приводят к стукам.
Если рычаги разборные, сайленблоки не сложно заменить, не прибегая к помощи мастеров СТО. Делают это после снятия рычагов. Новые запчасти смазывают в целях снижения трения. Внутренние части рычага очищают от коррозийных налётов.
Глушитель и катализатор
В месте стыка «штанов» и средней части трубы, которая идёт к катализатору может прогореть прокладка или открутиться гайка. Это приведёт к вибрирующему состоянию всей системы и стуку труб между собой. Салон будет задымлен газами. Необходимо проверить очень тщательно все имеющиеся соединения катализатора, резонатора и глушителя с кузовом.
В ВАЗах иногда достаточно подтянуть хомуты. При их ослаблении в начале движения или наезде на булыжник, при резком повороте налево или направо, выхлопная труба вибрирует и издаёт металлический стук.
Тормозные колодки
Очень важно держать в порядке тормозную систему, так как именно она часто бывает причиной непонятных стучащих звуков. Обычно эти вновь появившиеся звуки пропадают после торможения, а на ходу возобновляются. Тормозные колодки обычно водители меняют самостоятельно. И стук может появиться при неправильном их монтаже. Поэтому даже при новых колодках не стоит исключать эту проблему, а тщательно всё осмотреть.
Суппорты
Суппорты стучат по-разному, и причины заключаются в его конструктивных особенностях. Сначала надо проверить пыльник. При его деформации или разрыве появится стук. Также необходимо держать в смазанном состоянии палец суппорта. Если не соблюдать этого элементарного правила, появится сильный износ отверстий скобы и пальцев, которые будут издавать звуки на кочках. Для устранения этой поломки либо достаточно смазать все поверхности, либо приобрести ремкомплект и произвести замену износившихся элементов.
Как правильно делать диагностику?
Чтобы выполнить полный осмотр автомобиля, понадобится обращаться на СТО либо потребуется смотровая яма. Хорошо, если диагностику выполняет специалист, который разбирается во всех сюрпризах, которые может преподнести передняя подвеска. Осмотр делают поэтапно и грамотно, исключая возможные первопричины стука:
- Обращают внимание на состояние балки. При наличии рычагов убеждаются в том, что они целые, нигде не треснуты.
- Проверяют шарниры. Их износ может стать причиной деформации или различных трещин.
- Мониторируют места резьбовых стыков. Их меняют или только подкручивают, это зависит от степени износа и модели транспортного средства.
- Нельзя исключать и вероятность поломки кронштейна стабилизатора устойчивости. У него в конструкции имеются детали с резиновыми частями, которые могут задубеть и издавать скрежет при трении.
Диагностика не будет полной, если не исследовать пружины. Периодически это необходимо делать, даже если нет никакого стука. Её отдельные витки могут быть коварно переломлены. Одновременно обращают внимание на все резиновые элементы. Как только замечено, что такие детали потеряли упругость, их надо менять. Если обнаружен дефект пружины, ремонту она не подлежит, только замене.
Небольшая поломка, выявленная на ранней стадии, помогает избежать более значимых проблем. В машине все части взаимосвязаны. Нет ни одного неважного элемента. Поэтому необходимо во время проведения диагностики проверить основные узлы и крепежи.
Советы профессионалов
Любые непонятные стуки в передней или задней подвесках сигнализируют владельцу авто о необходимости проведения диагностики. Даже невинный звук вышедшей из строя втулки может в итоге привести к дорогостоящему ремонту, если вовремя не диагностировать ситуацию.
Чтобы избежать поломок, не слышать непонятных шумов в автомашине, рекомендуется выбирать нужный режим езды. Это предупреждение относится к водителям, которые любят разгоняться по просёлочным дорогам. Даже частая езда по некачественному асфальтовому покрытию приводит к поломке деталей подвески.
Как только услышан непонятный стук в автомашине, нужно сделать остановку в первом кармане. Профессионалы смотрят на колеса. При езде «на ободах» тоже появляется характерный стук. Водитель продолжает ехать, думая, что этот стук, скорее всего, в тормозных колодках. Оказывается, пробитое колесо ещё можно было спасти.
Раскрученные болты в подкапотном пространстве будут издавать звуки. Перед тем, как выезжать утром из гаража, не лишним будет несколько раз надавить на левое или правое крыло и прислушаться. Если машина возвращается в прежнее положение в сопровождении непонятных звуков, имеются люфты, значит, надо насторожиться и обратиться к мастеру.
Особенно актуально делать осмотр машины перед дальними поездками. Вышедшие из строя рулевые наконечники становятся причиной трагедии на дороге. Своевременная диагностика машины спасёт жизни водителю, пассажирам, участникам движения.
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