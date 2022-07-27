Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете

Ранее мы писали Полезные советы тем, кто впервые отправляется в отпуск через Крымский мост Поскольку Крымский мост и по сей день является единственной автомобильной дорогой, связывающей материковую ... Читать далее

По словам Селины Беддинг, в туалете используется техническая вода, которая не предназначена для питья, пишет express.co.uk . Во многих самолетах наклеен специальный знак, предостерегающий пассажиров. Не стоит думать, что авиакомпании специально таким образом вынуждают покупать воду на борту. Вода в туалетах действительно грязная. Также стюардесса не рекомендовала пить в самолете кофе. Воду для его приготовления берут из-под того же крана.

Кроме того, Беддинг посоветовала отказаться от еды, предлагаемой на борту – и от горячего, и от бутербродов с ветчиной и сыром. Все это содержит огромное количество соли. Дело в том, что из-за перепада давления из строя выходят до 30% вкусовых рецепторов, и обычная еда на высоте 12 000 километров кажется безвкусной. Компании, готовящие еду для бортового питания, сильно ее пересаливают, чтобы она казалась пассажирам вкусной. Кроме того, еда обычно готовится более чем за 12 часов до вылета, а чтобы она не испортилась, добавляют консерванты.

Фото: pxhere.com

Стюардесса призналась, что в воздухе всегда есть еду, принесенную из дома, а пассажирам порекомендовала отдавать предпочтение подаваемым на борту овощным или фруктовым салатам. Они позволяют восстановить водный баланс и утолить голод.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах