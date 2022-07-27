Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Кроме того, Беддинг посоветовала отказаться от еды, предлагаемой на борту – и от горячего, и от бутербродов с ветчиной и сыром. Все это содержит огромное количество соли. Дело в том, что из-за перепада давления из строя выходят до 30% вкусовых рецепторов, и обычная еда на высоте 12 000 километров кажется безвкусной. Компании, готовящие еду для бортового питания, сильно ее пересаливают, чтобы она казалась пассажирам вкусной. Кроме того, еда обычно готовится более чем за 12 часов до вылета, а чтобы она не испортилась, добавляют консерванты.
Стюардесса призналась, что в воздухе всегда есть еду, принесенную из дома, а пассажирам порекомендовала отдавать предпочтение подаваемым на борту овощным или фруктовым салатам. Они позволяют восстановить водный баланс и утолить голод.
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Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)
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Думские депутаты из фракции ЛДПР разработали новый законопроект, касающийся штрафов для агрессивных водителей. По мнению авторов документа, наказание должно быть дифференцированным.Читать далее
-
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Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
-
26.07.2022, 15:28
В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
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-
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