Почему СУ-100 стала любимицей экипажей и смогла противостоять «Тиграм» и «Пантерам» на поле боя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 05:36

СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасла их от «Тигров» и «Пантер»

СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасла их от «Тигров» и «Пантер»

Почему СУ-100 стала любимицей экипажей и смогла противостоять «Тиграм» и «Пантерам» на поле боя

СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасла их от «Тигров» и «Пантер»

СУ-100 стала ответом на появление у противника тяжелых танков и быстро завоевала уважение экипажей. Эта машина сочетала мощное орудие, маневренность и выносливость, что позволило ей изменить правила борьбы с немецкой бронетехникой.

СУ-100 стала ответом на появление у противника тяжелых танков и быстро завоевала уважение экипажей. Эта машина сочетала мощное орудие, маневренность и выносливость, что позволило ей изменить правила борьбы с немецкой бронетехникой.

Появление в немецкой армии новых серьезных танков, таких как «Пантера» и «Тигр», поставило перед советскими конструкторами сложную задачу: срочно создать эффективные средства противодействия этим грозным машинам. Уже имевшиеся в вооружении СУ-122 и СУ-152 отличались мощной артиллерией, но их скорость и спецификация применения делали их не лучшим выбором для борьбы с противниками.

В мае 1943 года на «Уралмаше» поступило задание создать новую самоходную установку, способную уверенно поражать немецкие танки. Конструкторы не стали изобретать велосипед и взяли за основу проверенное шасси Т-34, обеспечившее ускорение процесса создания машины. Уже в августе того же года на фронт отправилась первая партия СУ-85 с 85-миллиметровой пушкой Д-5. Эта самоходка отличалась большой маневренностью и могла поражать «Тигры» на расстоянии до 700 метров, однако на больших расстояниях немецкие экипажи имели преимущество, уничтожая советские машины на расстоянии до двух километров.

Понимая, что этого недостаточно, инженеры начали искать более мощное средство. Рассматривались варианты со 122-миллиметровой пушкой, но из-за низкой скорости стрельбы и перегрузки ходовой части от этой идеи отказались. Прототипы других 85-миллиметровых пушек не обеспечивали достаточного прироста по бронепробиваемости. В итоге было принято решение создать принципиально новое орудие калибром 100 миллиметров - Д-10С. Эта пушка стала настоящим прорывом: она смогла поражать «Тигры» в лоб на расстоянии до полутора километров, а в борт — до двух. СУ-100 с этим орудием поступила в серийное производство в сентябре 1944 года и быстро вытеснила предшественницу СУ-85.

СУ-100 отличалась не только мощной пушкой, но и продуманной коробкой. Толщина брони в верхней лобовой части увеличилась до 75 миллиметров, что привело к тому, что изгибы стали оказывать влияние на средних расстояниях. При этом корпус по кругу остается на уровне 45 миллиметров, что обеспечило баланс между. Мощность двигателя 500 лошадиных сил и ходовая часть от Т-34 развивали скорость до 50 км/ч по шоссе, что для такой массы - около 31,5 тонны - было весьма впечатляющими показателями.

Однако у машины были и свои недостатки. Передняя перегрузка отрицательно повлияла на ресурс ходовой части, а размещение топливных баков внутри боевого отделения увеличивало риск пожара при пробитии. Длинный ствол мог привести к затруднению маневрирования, особенно в условиях плотной застройки или леса. Несмотря на это, экипажи ценили СУ-100 за ее огневую мощь и способность легко превзойти любой немецкий танк.

Интересно, что у СУ-100 не было штатного пулемета, что делало машину уязвимой для пехотных ударов на близких дистанциях. Тем не менее, в условиях танковых дуэлей это не считается критическим недостатком. СУ-100 быстро стала легендой: ее уважали за надежность, простоту обслуживания и реальную возможность выжить в бою против немецкой техники.

СУ-100 и ее предшественница СУ-85 занимают лидирующие позиции не только в истории, но и в культуре. Эти машины можно увидеть в фильмах, книгах и компьютерных играх. Например, в знаменитой ленте «На войне как на войне» снималась именно СУ-100, хотя по сюжету речь шла о СУ-85. Причина проста: к моменту съемки найти двигатель СУ-85 было практически невозможно, а СУ-100 сохранилась гораздо больше.

Сегодня СУ-100 остается символом инженерной мысли и мужества советских танкистов. Эта самоходка не только изменила ход танковых сражений, но и стала легендой для нескольких поколений.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Калужская область Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться