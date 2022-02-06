СУ-100: почему солдаты так любили эту самоходку, которая спасала их от «Тигров»
Нужно было что-то делать
В апреле 1943 года на завод «Уралмаш» были отправлены требования к новой САУ, ориентированной именно на применение против танков. Машину создали очень быстро. Она пошла в серию уже в августе того же года.
Хорошо, но надо лучше!
СУ-85 оказалась удачной машиной. Благодаря базе от Тридцатьчетвёрки, САУ обладала хорошей маневренностью. Те же «Тигры» она пробивала на приличных дистанциях: до 700 метров. Это было неплохо, но недостаточно. Немецкие танкисты просто старались навязать новым самоходкам дальний бой, уничтожая их с расстояния 1,5 – 2 км. На такой дистанции орудием Д-5 «Тигры» не поражались. Сразу же после появления СУ-85 инженеры получили задание увеличить её огневую мощь.
Варианты решения
Предлагалось использовать 122-миллиметровое орудие, только более скорострельное, чем на штурмовых установках. Но от этой идеи отказались: с таким калибром обеспечить нормальную для истребителя танков скорострельность всё равно бы не удалось. Кроме того, САУ оказалась бы сильно перегруженной. Рассматривали установку другой 85-миллиметровой пушки, длинноствольной и обладающей высокой начальной скоростью снаряда. Но имеющиеся прототипы были ненадёжны, да и бронепробиваемость у них была по факту ненамного лучше.
В итоге решили установить на самоходку орудие калибром 100 – 107 миллиметров. Подходящего не нашлось, поэтому его пришлось конструировать практически с нуля. Орудие получило название «Д-10С». Ну а самоходку окрестили «СУ-100». Она была запущена в серийное производство в сентябре 1944 года. Предшественницу – СУ-85 – после этого производить перестали, хотя уже имеющиеся «Восемьдесят пятые» успешно применялись до самого конца войны.
Получилось? Да!
Пушка Д-10С проявила себя превосходна. Те же «Тигры» пробивались в лоб на расстоянии до 1,5 километров, а в борт – до 2-х. Выстрел бронебойного снаряда Д-10С выдерживали в лоб разве что малочисленные «Фердинанды», «Тигры-II» и созданные на их основе «Ягдтигры», да и то не всегда. Вместе с тем калибр уже позволял эффективно использовать и осколочно-фугасные снаряды. А вот пулемёта у СУ-100 не было.
Бронирование корпуса самой СУ-100 было почти таким же, как у СУ-85: 45 миллиметров «по кругу». Почти. В самом уязвимом в бою месте – верхней части лба – её увеличили до 75 мм. На нормальных дистанциях боя верх «морды» СУ-100 держал выстрелы из многих немецких орудий.
Двигатель, как и в СУ-85, использовался дизельный, мощностью 500 «лошадей», а ходовая часть была заимствована у Тридцатьчетвёрки почти без изменений. Максимальная скорость по шоссе достигала 50 км/ч.
Были у СУ-100 и определённые недостатки. Весила самоходка около 31,5 тонны – на полтонны меньше, чем Т-34-85. Только вот вес САУ распределялся по-другому. За счёт мощного орудия передняя часть оказалась несколько перегруженной, что негативно сказалось на ресурсе деталей ходовой. Топливные баки размещались внутри боевого отделения, поэтому при воспламенении топлива экипаж мог сгореть (хотя вероятность пожара у дизельной машины меньше, чем у бензиновой). Длинный ствол немного затруднял движение по пересечённой местности.
Как бы там ни было, в целом СУ-100 считается отличной машиной, обладавшей очень мощным вооружением. Свои задачи САУ выполнила: она действительно была способна бороться практически со всеми немецкими танками.
Заслуженная слава
Знаменитые СУ-100, как и СУ-85, присутствуют во многих фильмах, играх и книгах. Интересно, что в известнейшем фильме «На войне как на войне» задействована СУ-100, хотя в книге, по которой фильм был снят, речь шла о СУ-85. Причиной такой «замены» послужил тот факт, что «Восемьдесят пятых» было произведено и осталось в живых гораздо меньше, чем «Сотых», и достать СУ-100 для съёмок киношникам оказалось проще.
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