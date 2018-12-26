26 декабря 2018, 12:23

Subaru анонсировала две модели STI

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Компания Subaru готовится продемонстрировать два концепта легендарной линейки «заряженных» автомобилей STI. В январе на Токийском автосалоне публике покажут прототипы Forester STI и Impreza STI, на базе которых позднее выпустят серийные версии.
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  Subaru анонсировала две модели STI Subaru Forester, Subaru Impreza Subaru анонсировала две модели STI Subaru Forester, Subaru Impreza Subaru анонсировала две модели STI
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Буквами STI в модельном ряду Subaru традиционно обозначались «заряженные» модификации, которые благодаря серии доработок превращались в настоящие суперкары. Сейчас возможностей для тюнинга у подразделения Subaru Tecnica International не так уж много. Автомобили лишились турбомоторов, а из гибридной установки на базе «атмосферника» много не выжмешь.

Концептуальный кроссовер Forester STI создан на базе гибридной модификации с 2,0-литровым двигателем отдачей 145 л.с. и электромотором мощностью 14 л.с. Силовая установка получила некие незначительные преобразования, детали которых пока держатся в секрете. Как сообщает портал daily-motor.ru, Forester STI оснастили спортивной подвеской и шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo. Внешне новую версию можно узнать по агрессивному спортивному обвесу и 19-дюймовым литым колесным дисками уникального дизайна.

Хэтчбек Impreza STI Concept построили на базе версии 2.0i-S с двухлитровой «четверкой» мощностью 154 л.с. Изменений здесь еще меньше. Концепт-кар получил пластиковые накладки на бампера и пороги, черные корпуса боковых зеркал и крышу, а также специальные колеса. Немного изменилась внешняя отделка. Премьера концепт-каров состоится 11 января в Токио.
Новинки и концепт кары Субару Форестер, Импреза
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Форум Subaru Forester
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
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Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Subaru анонсировала две модели STI
{{material_125027}}Буквами STI в модельном ряду Subaru традиционно обозначались «заряженные» модификации, которые благодаря серии доработок превращались в настоящие суперкары. Сейчас возможностей для тюнинга у подразделения Subaru Tecnica International не так уж много. Автомобили лишились турбомоторов, а из гибридной установки на базе «атмосферника» много не выжмешь.Концептуальный кроссовер Forester STI создан на базе гибридной модификации с 2,0-литровым двигателем отдачей 145 л.с. и электромотором мощностью 14 л.с. Силовая установка получила некие незначительные преобразования, детали которых пока держатся в секрете. Как сообщает портал daily-motor.ru, Forester STI оснастили спортивной подвеской и шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo. Внешне новую версию можно узнать по агрессивному спортивному обвесу и 19-дюймовым литым колесным дисками уникального дизайна.Хэтчбек Impreza STI Concept построили на базе версии 2.0i-S с двухлитровой «четверкой» мощностью 154 л.с. Изменений здесь еще меньше. Концепт-кар получил пластиковые накладки на бампера и пороги, черные корпуса боковых зеркал и крышу, а также специальные колеса. Немного изменилась внешняя отделка. Премьера концепт-каров состоится 11 января в Токио.
2018-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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