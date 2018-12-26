26 декабря 2018, 12:23
Subaru анонсировала две модели STI
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Компания Subaru готовится продемонстрировать два концепта легендарной линейки «заряженных» автомобилей STI. В январе на Токийском автосалоне публике покажут прототипы Forester STI и Impreza STI, на базе которых позднее выпустят серийные версии.
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Концептуальный кроссовер Forester STI создан на базе гибридной модификации с 2,0-литровым двигателем отдачей 145 л.с. и электромотором мощностью 14 л.с. Силовая установка получила некие незначительные преобразования, детали которых пока держатся в секрете. Как сообщает портал daily-motor.ru, Forester STI оснастили спортивной подвеской и шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo. Внешне новую версию можно узнать по агрессивному спортивному обвесу и 19-дюймовым литым колесным дисками уникального дизайна.
Хэтчбек Impreza STI Concept построили на базе версии 2.0i-S с двухлитровой «четверкой» мощностью 154 л.с. Изменений здесь еще меньше. Концепт-кар получил пластиковые накладки на бампера и пороги, черные корпуса боковых зеркал и крышу, а также специальные колеса. Немного изменилась внешняя отделка. Премьера концепт-каров состоится 11 января в Токио.
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