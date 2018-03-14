14 марта 2018, 12:14

Subaru анонсировала новый Forester

Премьера Subaru Forester нового поколения состоится через две недели на автосалоне в Нью-Йорке. Накануне этого события японская компания опубликовала первый тизер новинки.
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  Subaru анонсировала новый Forester Subaru Forester Subaru анонсировала новый Forester
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фото
  
Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 599 900 Р
Отзывов: 16
Конкретной информации о новом Forester пока немного. Известно, что его построят на новой модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которая уже легла в основу последних Impreza и XV. Новинку предложат с набором турбированных «четверок», вариатором и фирменной системой полного привода. Внедорожник получил современный комплекс систем активной безопасности EyeSight.

Дизайн Subaru Forester пятого поколения выполнят в духе концепт-кара Viziv Future, представленного еще в октябре 2015 года на Токийском автосалоне. На фото видно, что дверь багажного отсека стала шире, поэтому пришлось немного сместить секции задних фонарей. Аналогичный прием мы уже видели на самом первом кроссовере Forester. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера нового Forester состоится 28 марта, в первый день Нью-Йоркского мотор-шоу.

Сейчас в России продается рестайлинговый Subaru Forester четвертого поколения. Кроссоверы оснащаются бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в паре с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость базовой версии начинается от 1 659 000 рублей.
Новинки и концепт кары Субару Форестер
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Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Subaru анонсировала новый Forester
{{model_1189}}Конкретной информации о новом Forester пока немного. Известно, что его построят на новой модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которая уже легла в основу последних Impreza и XV. Новинку предложат с набором турбированных «четверок», вариатором и фирменной системой полного привода. Внедорожник получил современный комплекс систем активной безопасности EyeSight.Дизайн Subaru Forester пятого поколения выполнят в духе концепт-кара Viziv Future, представленного еще в октябре 2015 года на Токийском автосалоне. На фото видно, что дверь багажного отсека стала шире, поэтому пришлось немного сместить секции задних фонарей. Аналогичный прием мы уже видели на самом первом кроссовере Forester. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера нового Forester состоится 28 марта, в первый день Нью-Йоркского мотор-шоу.Сейчас в России продается рестайлинговый Subaru Forester четвертого поколения. Кроссоверы оснащаются бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в паре с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость базовой версии начинается от 1 659 000 рублей.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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