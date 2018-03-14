14 марта 2018, 12:14
Subaru анонсировала новый Forester
Премьера Subaru Forester нового поколения состоится через две недели на автосалоне в Нью-Йорке. Накануне этого события японская компания опубликовала первый тизер новинки.
Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 599 900 Р
Отзывов: 16
Дизайн Subaru Forester пятого поколения выполнят в духе концепт-кара Viziv Future, представленного еще в октябре 2015 года на Токийском автосалоне. На фото видно, что дверь багажного отсека стала шире, поэтому пришлось немного сместить секции задних фонарей. Аналогичный прием мы уже видели на самом первом кроссовере Forester. Все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера нового Forester состоится 28 марта, в первый день Нью-Йоркского мотор-шоу.
Сейчас в России продается рестайлинговый Subaru Forester четвертого поколения. Кроссоверы оснащаются бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в паре с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость базовой версии начинается от 1 659 000 рублей.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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