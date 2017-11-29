Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник»
Примечательно, что модель стала первой, кто будет приводиться в движение 4-цилиндровым «оппозитником» объемом 2,4 литра. Мощность двигателя составляет 260 л. с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат имеет турбонагнетатель с двойной улиткой, непосредственный впрыск топлива, систему управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. В паре с мотором выступает вариатор с возможностью ручного переключения.
Уже по умолчанию новинка имеет систему полного привода, дополненную внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode и системой помощи при спуске. Также предусмотрена функция Active Torque Vectoring, которая помогает довернуть автомобиль в повороте, подтормаживая передние колеса.
В «базе» Ascent получит автоматическую систему экстренного торможения, мультимедиа с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 3-зонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок.
За доплату покупателям предложат версии с двумя раздельными сиденьями на втором ряду. А перечень оснащения пополнится мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем и навигацией, подогревом переднего и заднего ряда сидений, адаптивной светодиодной оптикой с автоматическим управлением дальним светом, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками, панорамной крышей, цифровым салонным зеркалом и передней камерой с обзором 180 градусов.
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