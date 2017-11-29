29 ноября 2017, 14:01

Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник»

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал самый большой в истории Subaru кроссовер – Ascent. Автомобиль может быть представлен как в 7-местном варианте, так и в 8-местном. Старт продаж на североамериканском авторынке запланирован на начало 2018-го.
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  Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник» Subaru Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник» Subaru Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник» Subaru Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник» Subaru Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник»
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фото
  

Примечательно, что модель стала первой, кто будет приводиться в движение 4-цилиндровым «оппозитником» объемом 2,4 литра. Мощность двигателя составляет 260 л. с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат имеет турбонагнетатель с двойной улиткой, непосредственный впрыск топлива, систему управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. В паре с мотором выступает вариатор с возможностью ручного переключения.

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Уже по умолчанию новинка имеет систему полного привода, дополненную внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode и системой помощи при спуске. Также предусмотрена функция Active Torque Vectoring, которая помогает довернуть автомобиль в повороте, подтормаживая передние колеса.

В «базе» Ascent получит автоматическую систему экстренного торможения, мультимедиа с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 3-зонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок.

За доплату покупателям предложат версии с двумя раздельными сиденьями на втором ряду. А перечень оснащения пополнится мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем и навигацией, подогревом переднего и заднего ряда сидений, адаптивной светодиодной оптикой с автоматическим управлением дальним светом, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками, панорамной крышей, цифровым салонным зеркалом и передней камерой с обзором 180 градусов.

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| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Subaru Ascent: 8 мест и турбированный «оппозитник»
Примечательно, что модель стала первой, кто будет приводиться в движение 4-цилиндровым «оппозитником» объемом 2,4 литра. Мощность двигателя составляет 260 л. с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат имеет турбонагнетатель с двойной улиткой, непосредственный впрыск топлива, систему управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. В паре с мотором выступает вариатор с возможностью ручного переключения.{{material_121737}}Уже по умолчанию новинка имеет систему полного привода, дополненную внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode и системой помощи при спуске. Также предусмотрена функция Active Torque Vectoring, которая помогает довернуть автомобиль в повороте, подтормаживая передние колеса.В «базе» Ascent получит автоматическую систему экстренного торможения, мультимедиа с 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 3-зонный климат-контроль, четыре USB порта, 19 подстаканников и держателей для бутылок.За доплату покупателям предложат версии с двумя раздельными сиденьями на втором ряду. А перечень оснащения пополнится мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем и навигацией, подогревом переднего и заднего ряда сидений, адаптивной светодиодной оптикой с автоматическим управлением дальним светом, электроприводом двери багажника, аудиосистемой Harman Kardon с 14 динамиками, панорамной крышей, цифровым салонным зеркалом и передней камерой с обзором 180 градусов.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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