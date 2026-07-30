Полный привод и оппозит: сколько реально служит двигатель и 4-ступенчатый «автомат» у Forester SH и стоит ли покупать на вторичке

Subaru Forester III: слабые места, которые важно знать при покупке с пробегом

Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга по-прежнему востребован на вторичном рынке. Модель ценится за полный привод и надежность, но возраст большинства машин требует особого внимания к ряду технических нюансов. Разбираемся, на что обратить внимание.

Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга по-прежнему востребован на вторичном рынке. Модель ценится за полный привод и надежность, но возраст большинства машин требует особого внимания к ряду технических нюансов. Разбираемся, на что обратить внимание.

Subaru Forester третьего поколения после рестайлинга уверенно занимает позиции среди японских кроссоверов на российском рынке. Постоянный полный привод, вместительный салон и просторный салон прекрасно подходит для тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и дальних поездок. Однако возраст большинства экземпляров уже насчитывает 12 лет, что неизбежно влияет на техническое состояние.

В России рестайлинговый Forester SH (2010-2013) продается исключительно с бензиновыми оппозитными двигателями и постоянным полным приводом. Чаще всего встречаются атмосферные версии с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач, на рынке можно найти и более мощные модификации, включая турбированные варианты.

Главное преимущество Forester - симметричный полный привод Subaru, который обеспечивает уверенное поведение на скользких и разбитых дорогах. Подвеска хорошо справляется со сложными условиями, а дорожный просвет позволяет не бояться легкого бездорожья. Внутри — простор и удобство, багажник остается одним из самых вместительных в классе. При регулярном обслуживании атмосферные моторы способны пройти более 300 тысяч километров без серьезных вложений.

Однако у модели есть и свои слабые места. После 150-200 тысяч километров в атмосферных моторах часто увеличивается расход масла, что связано с износом поршневых колец или цилиндропоршневой группы. Турбированные версии требуют особенно качественного топлива и масла, в противном случае увеличивается риск выхода из строя турбокомпрессора и вкладышей. При покупке таких машин важно знать сервисную историю.

Автоматическая четырехступенчатая коробка передач считается одной из самых надежных, при своевременной замене масла она способна прослужить свыше 300 тысяч километров. Механика также отличается хорошим ресурсом, но на большом пробеге может произойти замена сцепления. Полный привод требует периодического контроля состояния крестовика, подшипника подвески и сальников редуктора. Подвеска после 120-150 тысяч километров внимания требуют замены стойки стабилизатора, сайлентблоков и ступичных подшипников. Кузов Forester хорошо защищен антикором, но возрастные проблемы чаще всего возникают на колесных арках, кромках дверей и задних дверях, а также в местах крепления пластиковых накладок и на днище.

Перед покупкой важно тщательно проверить двигатель: после прогрева не должно быть сизого дыма, стуков и явного расхода масла. Рекомендуется измерить компрессию и осмотреть мотор на предмет подтеков. Для турбированного варианта важно оценить состояние турбины и отсутствие масла во впускной системе. При тест-драйве стоит обратить внимание на плавность работы автомата, отсутствие толчков и задержек, а также на вибрацию трансмиссии и посторонние шумы от карданного вала. Подвеску лучше осматривать на подъемнике, уделяя внимание рулевой рейке и состоянию кузова, особенно если автомобиль эксплуатировался в регионах с применением реагентов.

К числу возрастных неисправностей относится выход из строя кислородных датчиков, загрязнение дроссельного узла, отдельных датчиков системы управления двигателем и износ генератора. На автомобилях, часто эксплуатирующихся зимой, возможно появление ржавчины на элементах подвески и подрамниках.

В 2026 году Subaru Forester SH по-прежнему остается одним из самых интересных вариантов среди полноприводных кроссоверов на вторичном рынке. Атмосферные версии с моторами 2,0 и 2,5 литра проигрывают по соотношению надежности и стоимости обслуживания. Турбированные модификации обеспечивают хорошую динамику, но требуют большего внимания и затрат. При выборе важно ориентироваться на прозрачную историю обслуживания и отсутствие признаков масложора или перегрева.