29 марта 2018, 09:11

Subaru Forester сменил поколение

Компания Subaru показала Forester пятого поколения. Кроссовер мало изменился внешне. Зато в техническом плане новостей много: новое шасси, новый 2,5-литровый двигатель, новый электронный комплекс EyeSight.
^
  Subaru Forester сменил поколение Subaru Forester Subaru Forester сменил поколение Subaru Forester Subaru Forester сменил поколение Subaru Forester Subaru Forester сменил поколение Subaru Forester Subaru Forester сменил поколение
5
фото
  
Из опубликованных ранее шпионских снимков мы знаем, что при смене поколений Forester не получил принципиальных отличий во внешнем облике. Дизайнеры лишь скорректировали форму передних фар и задних фонарей, освежили линии кузова и форму колесных дисков. Главные изменения внутри.

Forester построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Благодаря этому кроссовер немного прибавил в размерах. Например, колесная база выросла на 3 см, а дорожный просвет увеличился до 22 мм. В салоне стало просторнее, особенно это должны заметить задние пассажиры. Объем багажника вырос на 53 литра и достигает 2 155 литров при сложенных сидениях. Кстати, грузить багаж стало проще, поскольку двери теперь распахиваются шире, а сидения складываются в идеально ровный пол. 

Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 599 900 Р
Отзывов: 16
Под капотом новинки модернизированная 2,5-литровая оппозитная «четверка», которая теперь выдает 182 л.с. (вместо 171) и 239 Нм крутящего момента. При этом двигатель стал чуть экономичнее своего предшественника. Трансмиссия – вариатор. Информации о «механике» или турбомоторе пока нет.

В салоне появились новые, более удобные сидения и существенно улучшилась шумоизоляция. На центральной консоли расположился цветной 6,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В топовых комплектациях его диагональ вырастает до 8 дюймов. Климат-контроль и электронный ручник входят в базовое оснащение. Среди интересных опций – точка доступа Wi-Fi и подогрев задних сидений.

Все новые Subaru Forester оснащаются комплексом активной защиты EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему удержания в полосе. В качестве опций предлагается система контроля слепых зон, система автоматического торможения при движении назад, система слежения за состоянием водителя.

Цены в США объявят ближе к началу продаж. В России за Subaru Forester текущего поколения с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и «механикой» просят от 1 644 000 рублей с учетом всех скидок.
Новинки и концепт кары Субару Форестер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Subaru Forester
Объявления о продаже Subaru Forester
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru Forester сменил поколение
Из опубликованных ранее шпионских снимков мы знаем, что при смене поколений Forester не получил принципиальных отличий во внешнем облике. Дизайнеры лишь скорректировали форму передних фар и задних фонарей, освежили линии кузова и форму колесных дисков. Главные изменения внутри.Forester построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Благодаря этому кроссовер немного прибавил в размерах. Например, колесная база выросла на 3 см, а дорожный просвет увеличился до 22 мм. В салоне стало просторнее, особенно это должны заметить задние пассажиры. Объем багажника вырос на 53 литра и достигает 2 155 литров при сложенных сидениях. Кстати, грузить багаж стало проще, поскольку двери теперь распахиваются шире, а сидения складываются в идеально ровный пол. {{model_1189}}Под капотом новинки модернизированная 2,5-литровая оппозитная «четверка», которая теперь выдает 182 л.с. (вместо 171) и 239 Нм крутящего момента. При этом двигатель стал чуть экономичнее своего предшественника. Трансмиссия – вариатор. Информации о «механике» или турбомоторе пока нет.В салоне появились новые, более удобные сидения и существенно улучшилась шумоизоляция. На центральной консоли расположился цветной 6,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В топовых комплектациях его диагональ вырастает до 8 дюймов. Климат-контроль и электронный ручник входят в базовое оснащение. Среди интересных опций – точка доступа Wi-Fi и подогрев задних сидений.Все новые Subaru Forester оснащаются комплексом активной защиты EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему удержания в полосе. В качестве опций предлагается система контроля слепых зон, система автоматического торможения при движении назад, система слежения за состоянием водителя.Цены в США объявят ближе к началу продаж. В России за Subaru Forester текущего поколения с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и «механикой» просят от 1 644 000 рублей с учетом всех скидок.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Тамбов Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG