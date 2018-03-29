29 марта 2018, 09:11
Subaru Forester сменил поколение
Компания Subaru показала Forester пятого поколения. Кроссовер мало изменился внешне. Зато в техническом плане новостей много: новое шасси, новый 2,5-литровый двигатель, новый электронный комплекс EyeSight.
Из опубликованных ранее шпионских снимков мы знаем, что при смене поколений Forester не получил принципиальных отличий во внешнем облике. Дизайнеры лишь скорректировали форму передних фар и задних фонарей, освежили линии кузова и форму колесных дисков. Главные изменения внутри.
Forester построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Благодаря этому кроссовер немного прибавил в размерах. Например, колесная база выросла на 3 см, а дорожный просвет увеличился до 22 мм. В салоне стало просторнее, особенно это должны заметить задние пассажиры. Объем багажника вырос на 53 литра и достигает 2 155 литров при сложенных сидениях. Кстати, грузить багаж стало проще, поскольку двери теперь распахиваются шире, а сидения складываются в идеально ровный пол.
Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 599 900 Р
Отзывов: 16
В салоне появились новые, более удобные сидения и существенно улучшилась шумоизоляция. На центральной консоли расположился цветной 6,5-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В топовых комплектациях его диагональ вырастает до 8 дюймов. Климат-контроль и электронный ручник входят в базовое оснащение. Среди интересных опций – точка доступа Wi-Fi и подогрев задних сидений.
Все новые Subaru Forester оснащаются комплексом активной защиты EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения фронтальных столкновений и систему удержания в полосе. В качестве опций предлагается система контроля слепых зон, система автоматического торможения при движении назад, система слежения за состоянием водителя.
Цены в США объявят ближе к началу продаж. В России за Subaru Forester текущего поколения с 2-литровым двигателем (150 л.с.) и «механикой» просят от 1 644 000 рублей с учетом всех скидок.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
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