Самый надежный кроссовер вернулся в Россию: какие версии Subaru Forester доступны в 2026 году

9 февраля 2026, 07:38
Subaru Forester снова в России: цены, комплектации и неожиданные нюансы поставок
В Россию вернулись новые Subaru Forester - кроссоверы, которые не раз признавались самыми надежными в мире. Цены на разные поколения и комплектации удивляют разбросом, а некоторые версии уже доступны без ожидания. Что изменилось и почему это важно - в материале.
Возвращение Subaru Forester на российский рынок стало одной из самых обсуждаемых новостей среди автолюбителей. В условиях, когда выбор новых автомобилей с репутацией «неубиваемых» заметно сузился, появление Forester вновь открывает для россиян доступ к кроссоверу, который не только славится своей выносливостью, но и способен конкурировать с полноценными внедорожниками по проходимости. Для многих это не просто очередная модель - это символ надежности, который теперь можно приобрести официально, пусть и по альтернативным схемам.
Сейчас на рынке представлены как пятое, так и шестое поколения Forester. Минимальная цена за новый автомобиль стартует с отметки 3 150 000 рублей - именно столько просят за версию STI Sport Plus во Владивостоке, выяснили Автоновости дня. Эта комплектация оснащена 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 154 л.с. и вариатором. Внутри - кожаная отделка, мультируль, крупный сенсорный дисплей, подогрев сидений, климат-контроль и даже люк. Богатое оснащение, которое редко встретишь в базовых версиях других марок, здесь идет уже в стартовой комплектации.
Чуть дороже, за 3 250 000 рублей, можно заказать Forester Sport EyeSight. Эта версия отличается красно-черной отделкой салона и обилием логотипов STI, а главное - наличием системы EyeSight. В нее входят адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, мониторинг усталости водителя и другие современные ассистенты, которые делают поездки не только комфортнее, но и безопаснее.
Для тех, кто хочет получить автомобиль шестого поколения, придется выложить минимум 3 700 000 рублей. За эти деньги в Новосибирске предлагают Forester с тем же 154-сильным мотором, но уже в новом кузове с заметно измененным дизайном: двухэтажные фары, объединенные фонари и вертикальный 11,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Внешний вид стал более агрессивным, а салон - технологичнее.
Любителям динамики стоит обратить внимание на версию с 1,8-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Такой Forester обойдется минимум в 3 915 000 рублей, но есть нюанс - это праворульная версия из Японии. В Омске аналогичный автомобиль стоит уже 4 282 000 рублей. Для некоторых покупателей правый руль может стать неожиданным испытанием, но для других - это привычная особенность японских машин.
На рынке есть и новые Forester в наличии, без необходимости ждать поставку. Пятое поколение во Владивостоке продают от 3 790 000 рублей, а за свежий кузов с 177-сильным мотором просят минимум 4 600 000 рублей. В Москве и Нижнем Новгороде цены на растаможенные шестые Forester с 2,0-литровым двигателем (136 л.с.) стартуют от 6 690 000 и 6 790 000 рублей соответственно. Самый мощный вариант - с 2,5-литровым мотором на 185 л.с. - доступен в Екатеринбурге за 6 900 000 рублей.
Интересно, что именно Forester в прошлом году был признан самым надежным новым автомобилем на российском рынке, как среди официально поставляемых, так и среди машин, ввезенных по параллельному импорту. В декабре он возглавил и мировой рейтинг надежности по версии авторитетного американского издания, обогнав даже такие модели, как BMW X5, Lexus RX и Toyota RAV4. Это не просто слова - результаты опросов десятков и сотен тысяч автовладельцев подтверждают репутацию «лесника».
Спрос на Forester остается стабильно высоким, несмотря на заметный рост цен. Причина проста: в условиях, когда многие бренды ушли с рынка, а новые модели часто вызывают вопросы по качеству, Subaru Forester воспринимается как «тихая гавань» для тех, кто ценит надежность и предсказуемость. Даже высокая стоимость не отпугивает покупателей - для многих важнее уверенность в автомобиле, который не подведет ни в городе, ни на бездорожье.
Ранее эксперты разобрали слабые места и особенности эксплуатации Subaru Forester и XV с пробегом для тех, кто выбирает кроссовер на вторичке. Их часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью.
