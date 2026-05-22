Subaru начала продавать Forester для домашнего рынка по цене топовой Lada Iskra

22 мая 2026, 17:16
Subaru Forester стал доступнее: новые комплектации и полный привод от 1,7 млн рублей (жаль, что не в России)
Subaru удивила автолюбителей: обновленный Forester теперь доступен в новых версиях Touring и Touring EX по цене от 1,7 млн рублей. Мало кто знает, что базовая комплектация уже оснащена полным приводом и современными опциями. Какие детали скрыты в оснащении и почему эта новинка важна для рынка - разбираемся, что ждет покупателей в 2026 году.
Российские автомобилисты давно следят за изменениями на рынке кроссоверов, и появление обновленного Subaru Forester - событие, которое может повлиять на выбор многих. В условиях, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а доступные полноприводные модели становятся редкостью, выход Forester в новых комплектациях выглядит как своевременный ответ на запросы покупателей. Как сообщает Российская Газета, теперь на внутреннем рынке появились версии Touring и Touring EX, которые сразу привлекли внимание благодаря сочетанию цены и оснащения.
Базовая версия Forester оценивается в 3 850 000 иен, что по текущему курсу составляет примерно 1,7 млн рублей. Более продвинутая комплектация Touring EX стоит 3 993 000 иен, или около 1,8 млн рублей. Оба варианта оснащены 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 177 л.с., который работает в паре с вариатором и системой полного привода. Такой набор характеристик редко встречается в сегменте доступных кроссоверов, что делает новинку особенно привлекательной для тех, кто ищет баланс между ценой и возможностями.
Внешне Forester получил черные пластиковые накладки на бамперах, 18-дюймовые легкосплавные диски и рейлинги на крыше. В салоне - тканевая отделка, память настроек сидений, кожаный руль, подогрев всех кресел и встроенный модуль для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам. Такой набор опций обычно встречается в более дорогих моделях, но теперь становится доступен в стартовой комплектации.
Главное отличие между Touring и Touring EX - наличие системы EyeSight X, которая поддерживает функции автономного вождения. Эта технология позволяет водителю не держаться за руль на скоростях до 50 км/ч, что особенно актуально для городских пробок и длительных поездок по трассе. Подобные решения постепенно становятся стандартом для новых автомобилей, и Forester подтверждает этот тренд.
Интересно, что на рынке уже появлялись модели, которые меняли представление о доступности современных опций. Например, недавно индийский хэтчбек Tata Tiago после рестайлинга получил функции, ранее доступные только в более дорогих авто, что подробно разбиралось в материале о переменах в сегменте бюджетных автомобилей. Это подтверждает, что производители все чаще делают ставку на расширение оснащения даже в базовых версиях.
Если рассматривать Forester в контексте рынка 2026 года, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, спрос на кроссоверы с полным приводом остается стабильно высоким, особенно среди жителей регионов с непростыми дорожными условиями. Во-вторых, наличие современных систем безопасности и комфорта становится решающим фактором при выборе автомобиля. И, наконец, ценовая политика Subaru может подтолкнуть конкурентов к пересмотру собственных предложений. Судя по имеющимся данным, обновленный Forester способен занять заметное место среди доступных кроссоверов, предлагая покупателям не только надежность, но и актуальные технологии.
