20 августа 2021, 08:40
Subaru готовит экстремальный Forester: известна дата премьеры
Компания Subaru анонсировала скорую премьеру второй модели линейки Wilderness. Вслед за «вседорожным» Outback Wilderness на рынок выйдет Forester Wilderness. Накануне презентации Subaru опубликовала несколько тизеров.
Дарья Климова Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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Можно предположить, что Forester Wilderness получит бамперы иного дизайна, лифтованную подвеску, защиту картера, вездеходные шины, а в трансмиссии пересмотрят передаточное число главной передачи. Все это не превратит Forester в настоящий «вездеход», который сможет переправляться вброд, ездить по болотам или карабкаться на любую гору. Но изменения должны понравиться клиентам, которые любят время от времени съезжать с асфальта. Все подробности о новинке узнаем через пару недель. Премьера Forester Wilderness состоится 2 сентября.
Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
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