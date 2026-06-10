Subaru добавит механику в спортседаны и купе для Японии: список моделей

10 июня 2026, 08:54
Subaru готовит новые версии с механикой: расширение линейки в 2026 году
Subaru готовит новые версии с механикой: расширение линейки в 2026 году
Subaru удивляет: в 2026 году марка расширяет линейку автомобилей с механической коробкой передач. Новые версии получат не только культовые спортседаны, но и купе, а также свежий хетчбек. Почему это решение важно для рынка и что изменится для поклонников марки - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами, новость о расширении ассортимента Subaru с механической коробкой передач - не просто очередное обновление модельного ряда. Это сигнал о возвращении интереса к классическим решениям, которые ценят за надежность, управляемость и удовольствие от вождения. В эпоху повсеместной автоматизации и электрификации такой шаг выглядит смелым и даже немного ностальгическим.
В 2026 году Subaru планирует предложить больше моделей с механикой, ориентируясь прежде всего на внутренний рынок Японии. В первую очередь, механическая коробка передач появится в списке опций для всех седанов WRX. Причем речь идет о проверенной 6-ступенчатой механике Subaru TY85, которую ранее устанавливали на экстремальные версии WRX STI VA. До сих пор такая трансмиссия была доступна только в лимитированных спецверсиях WRX, но теперь линейка станет шире, выяснил портал Дром.
Не обошли вниманием и купе Subaru BRZ. В гамме появится новая модификация с 6-ступенчатой механикой, спортивными амортизаторами ZF, тормозами Brembo и аэродинамическим обвесом. Еще одна особенность - сниженная масса по сравнению со стандартной версией BRZ. Подобный подход уже был реализован в ограниченной серии BRZ STI Sport TYPE RA, выпущенной в 2025 году тиражом всего 300 экземпляров. Теперь же спортивные доработки станут доступны более широкому кругу покупателей.
Кроме того, Subaru готовит к выпуску новый пятидверный хетчбек, который изначально проектируется под доработку для гоночных серий. Важно, что этот автомобиль будет исключительно с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Прототип под названием Performance-B STI уже показывали на автосалоне в Токио, где он привлек внимание необычным сочетанием спортивного стиля и намека на электротягу - хотя на самом деле серийная версия будет исключительно бензиновой.
Интересно, что тенденция возвращения механики наблюдается и у других производителей. Например, недавно обсуждалось возможное начало сборки Changan CS35 Max в России - подробнее об этом можно узнать в материале о перспективах локализации китайских моделей. Это подтверждает: несмотря на развитие автоматических трансмиссий, спрос на классические решения сохраняется.
Для справки: механическая коробка передач TY85 - собственная разработка Subaru, отличающаяся повышенной надежностью и рассчитанная на высокие нагрузки. Спортивные амортизаторы ZF и тормоза Brembo давно зарекомендовали себя в автоспорте. Появление новых версий с механикой может стать ответом на запросы энтузиастов, которые ценят прямой контакт с автомобилем и возможность полного контроля над динамикой. Судя по всему, Subaru не собирается отказываться от своих традиций, даже несмотря на глобальные тренды в сторону автоматизации и электрификации.
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