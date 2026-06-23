Премьера пятидверки с TY85 и турбобоксером - конкуренция для GR Corolla и возвращение механики

Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки

Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.

Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.

Subaru вновь привлекла внимание поклонников: компания официально подтвердила скорый выход нового пятидверного хэтчбека с механической коробкой передач и турбированным оппозитным двигателем. Эта модель, вдохновлённая концептом Performance-B STI, станет долгожданным возвращением пятидверного WRX, исчезнувшего из линейки ещё в 2014 году.

На японском сайте Subaru отметили, что будущий хэтчбек будет соответствовать характеру седана WRX и купе BRZ. Производитель обещает не просто очередную модификацию, а полноценную новую модель с акцентом на драйверские ощущения. Внешность концепта впечатляет массивными расширителями колёсных арок, развитой аэродинамикой, высоко расположенным выхлопом, крупным воздухозаборником на капоте и внушительным антикрылом. В технической части — турбобоксер, «механика» и фирменный полный привод Symmetrical AWD, что делает новинку прямым конкурентом Toyota GR Corolla с её 1,6-литровым турбомотором.

Важный момент — возвращение усиленной механической коробки TY85, ранее устанавливавшейся на WRX STI. Эта трансмиссия обеспечивает перераспределение крутящего момента с акцентом на заднюю ось (41% спереди, 59% сзади), что должно сделать управление более резким и уменьшить склонность к недостаточной поворачиваемости. Для японского рынка механика TY85 появится не только на хэтчбеке, но и на обновлённом седане WRX, а затем — на более «заряженной» версии BRZ.

Сейчас флагманом Subaru в Японии остаётся WRX S4, который комплектуется исключительно вариатором Subaru Performance Transmission. Такая трансмиссия ограничивает распределение момента между осями соотношением 45:55, тогда как «механика» для мирового рынка позволяет добиться баланса 50:50. Новая TY85 обещает ещё больший акцент на заднюю ось и, как следствие, более азартную управляемость.

Subaru TY85 — это шестиступенчатая «механика», известная своей надёжностью и способностью выдерживать высокий крутящий момент. Симметричный полный привод остаётся визитной карточкой марки, а турбобоксерные моторы традиционно ценятся за отклик и характер. Возвращение пятидверного WRX может оживить интерес к Subaru среди поклонников классических моделей, а также усилить конкуренцию в сегменте «горячих» хэтчбеков. Если новинка доберётся до России, она станет интересной альтернативой для тех, кто ищет драйверский автомобиль с настоящей «механикой» и полным приводом.

Пока Subaru делает ставку на внутренний рынок, однако в ближайшее время не исключён интерес к экзотическим моделям, и не исключено, что новинка появится и за пределами Японии. В эпоху электрификации и доминирования «роботов» сохранение «механики» выглядит как вызов трендам. Кстати, интерес к необычным решениям для энтузиастов сейчас заметен и у других брендов: например, недавно на рынке США появился Ram ProMaster с заводским пакетом для автодомов — подробнее о нём можно узнать в отдельном материале о новых возможностях для самостоятельных переоборудований .