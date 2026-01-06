Новая глава для легенды — что задумал японский бренд?

Subaru готовит возвращение WRX STI с турбомотором вопреки прежним заявлениям

Subaru неожиданно меняет курс по поводу WRX STI. Компания намекает на возвращение культовой модели. Турбомотор снова в центре внимания. Электрификация пока не стала приговором. Подробности держатся в секрете, но слухи множатся.

Subaru неожиданно меняет курс по поводу WRX STI. Компания намекает на возвращение культовой модели. Турбомотор снова в центре внимания. Электрификация пока не стала приговором. Подробности держатся в секрете, но слухи множатся.

В марте 2022 года японская компания Subaru официально заявила, что не планирует выпуск нового поколения WRX STI с бензиновым двигателем на платформе WRX 2022 года. Тогда производитель сосредоточил внимание на поиске новых путей развития, включая возможную электрификацию классической модели. Это решение вызвало бурю эмоций среди поклонников марки, ведь WRX STI давно стал символом спортивного духа и уникального характера Subaru.

Однако, как стало известно, спустя некоторое время в компании пересмотрели свою позицию. В кулуарах автопрома все чаще обсуждается, что Subaru не готова окончательно прощаться с культовым турбированным оппозитным мотором. Более того, в последнее время производитель начал подогревать интерес к возможному возвращению WRX STI, публикуя загадочные тизеры и намекая на знакомый звук турбированного двигателя.

Поклонники марки уже гадают, что именно готовит Subaru. Одни уверены, что речь идет о полностью новой генерации WRX STI, другие предполагают, что компания может выпустить ограниченную серию с классическим бензиновым мотором, чтобы соответствовать нынешним запросам. В любом случае японцы явно не спешат раскрывать все карты, предпочитая сохранять интригу и подогревать интерес общественности.

В условиях, когда большинство автопроизводителей активно переводят свои спортивные модели на электротягу или гибридные установки, решение Subaru вернуться к истокам выглядит смелым и даже дерзким. Это может стать своеобразным призывом к современным тенденциям и попыткам сохранить уникальность бренда на фоне перемен в автомобильной промышленности.

На данный момент подробностей о технических характеристиках и сроках выхода нового WRX STI нет. Но уже сейчас ясно: Subaru не намерена сдавать позиции и готова удивлять своих фанатов. Остается только дождаться, когда японцы наконец раскроют все детали и покажут, каким будет следующий шаг в истории WRX STI.