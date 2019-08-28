Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 августа 2019, 00:01

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

  • 137
  • 0
Фото: autoweek.nl
Компания Subaru представила обновленные седан и хэтчбек Impreza пятого поколения, предназначенные для японского рынка. Автомобили отличаются слегка пересмотренным экстерьером и модернизированной медиастемой. Несколько полезных электронных ассистентов вошли в базовое оснащение.
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг

Фото: autoweek.nl

Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
Ранее мы писали
Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на универсалы Outback 2019 модельного года. Автомобили получили ...
Читать далее
Седан и хэтчбек Subaru Impreza пятого поколения дебютировали в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке. Они стали первыми моделями марки, построенными на новой архитектуре Subaru Global Platform (SGP). Продажи серийных автомобилей стартовали сначала в Японии, осенью того же года. Уже в первый месяц спрос на новинку в четыре раза превзошел ее обычные объемы продаж. Японские дилеры получили более 11 тысяч против стандартных 2,5 тыс. заказов. К сожалению, до России седан и хэтчбек Impreza пятого поколения так и не добрались.

Нынешний рестайлинг – традиционная «подтяжка лица» в середине жизненного цикла. Автомобили получили новый передний бампер с черной вставкой во всю ширину, измененную решетку радиатора и диодные ходовые огни с более мягким свечением. Изменился также дизайн колесных дисков и графика задних фонарей. В салоне установили новую информационно-развлекательную систему с более внушительным экраном и дополнительными функциями. В список базового оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и система контроля рядности движения. 

В моторной гамме сохранились прежние оппозитные «атмосферники» объемом 1,6 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (154 л.с.). Трансмиссия: вариатор, привод – передний или полный. Официальные продажи в Японии начнутся осенью, а пока местные дилеры принимают предварительные заказы.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В России отзывают более 52 000 автомобилей Subaru
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Иван
Subaru остановила завод в Японии
Ну, оно, конечно, не самая радостная весть. Но ведь если оглядеться, сейчас то и дело идут отзывы автомобилей. То Ниссан, то Тойота. Вспомним, как Хонда отзывала или WV. Это же не означает, что все отозванные напрочь с дефектом - из них могут полпроцента оказаться некондицией и отремонтироваться. Так ...
Гоша
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Субару
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные автомобили в Москве
Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Subaru Impreza
Объявления о продаже Subaru Impreza
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
{{material_126800}}Седан и хэтчбек Subaru Impreza пятого поколения дебютировали в марте 2016 года на автосалоне в Нью-Йорке. Они стали первыми моделями марки, построенными на новой архитектуре Subaru Global Platform (SGP). Продажи серийных автомобилей стартовали сначала в Японии, осенью того же года. Уже в первый месяц спрос на новинку в четыре раза превзошел ее обычные объемы продаж. Японские дилеры получили более 11 тысяч против стандартных 2,5 тыс. заказов. К сожалению, до России седан и хэтчбек Impreza пятого поколения так и не добрались.Нынешний рестайлинг – традиционная «подтяжка лица» в середине жизненного цикла. Автомобили получили новый передний бампер с черной вставкой во всю ширину, измененную решетку радиатора и диодные ходовые огни с более мягким свечением. Изменился также дизайн колесных дисков и графика задних фонарей. В салоне установили новую информационно-развлекательную систему с более внушительным экраном и дополнительными функциями. В список базового оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и система контроля рядности движения. В моторной гамме сохранились прежние оппозитные «атмосферники» объемом 1,6 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (154 л.с.). Трансмиссия: вариатор, привод – передний или полный. Официальные продажи в Японии начнутся осенью, а пока местные дилеры принимают предварительные заказы.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Екатеринбург Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.