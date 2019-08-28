28 августа 2019, 00:01
Subaru Impreza перенесла легкий рестайлинг
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Фото: autoweek.nl
Компания Subaru представила обновленные седан и хэтчбек Impreza пятого поколения, предназначенные для японского рынка. Автомобили отличаются слегка пересмотренным экстерьером и модернизированной медиастемой. Несколько полезных электронных ассистентов вошли в базовое оснащение.
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
Фото: autoweek.nl
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Нынешний рестайлинг – традиционная «подтяжка лица» в середине жизненного цикла. Автомобили получили новый передний бампер с черной вставкой во всю ширину, измененную решетку радиатора и диодные ходовые огни с более мягким свечением. Изменился также дизайн колесных дисков и графика задних фонарей. В салоне установили новую информационно-развлекательную систему с более внушительным экраном и дополнительными функциями. В список базового оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и система контроля рядности движения.
В моторной гамме сохранились прежние оппозитные «атмосферники» объемом 1,6 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (154 л.с.). Трансмиссия: вариатор, привод – передний или полный. Официальные продажи в Японии начнутся осенью, а пока местные дилеры принимают предварительные заказы.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
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