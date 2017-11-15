15 ноября 2017, 16:11

Subaru Legacy вернется в Россию

Руководство Subaru приняло решение вернуть свой седан бизнес-класса Legacy на российский авторынок. Автомобиль будет доступен для заказа уже в мае следующего года.
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Subaru Legacy
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
Новинка отличается от предшественника улучшенной шумоизоляцией. Также в перечень оснащения вошла мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а подвеску и рулевое управление специалисты перенастроили.
 
Что окажется под капотом российского варианта седана – не уточняется. На американском авторынке машина доступна с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л. с., а также 256-сильным вариантом. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный за доплату.
 
Цены и комплектации автомобиля для российского авторынка станут известны ближе к старту продаж. В США машина предлагается минимум за 22 200 долларов.
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Subaru Legacy вернется в Россию
{{model_1192}}Новинка отличается от предшественника улучшенной шумоизоляцией. Также в перечень оснащения вошла мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а подвеску и рулевое управление специалисты перенастроили. Что окажется под капотом российского варианта седана – не уточняется. На американском авторынке машина доступна с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л. с., а также 256-сильным вариантом. В качестве трансмиссии выступает вариатор. Привод – передний или полный за доплату. Цены и комплектации автомобиля для российского авторынка станут известны ближе к старту продаж. В США машина предлагается минимум за 22 200 долларов.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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