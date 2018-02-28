28 февраля 2018, 17:12
Subaru Legacy вернется в Россию в мае
Компания Subaru анонсировала возобновление российских продаж седана Legacy. Отечественным покупателям предложат 2,5-литровый мотор мощностью 175 л.с., вариатор и полный привод.
Subaru Legacy
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
В ходе фейслифтинга оптика седана стала светодиодной, изменилась форма бамперов и радиаторной решетки, появились 18-дюймовый легкосплавные колесные диски. Обновленный Legacy получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную информационно-развлекательную систему с 8,5-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Список электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, системой контроля за рядностью движения. Кроме того, седан получил фары с авторегулировкой и переключением дальнего света на ближний при появлении встречного транспорта и набор помощников при движении в гору или под уклон.
Стоимость обновленного Subaru Legacy обещают сообщить ближе к началу продаж в мае. Сейчас в салонах российских дилеров японской марки продается четыре модели: Forester, Outback, XV и WRX.
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Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
А у меня Субару Аутбэк Легаси 98 г.в, объём 2.5 л. Полный привод, расход снизился с 15-ти на 10,5 литров по московским пробкам, а по трассе меньше 9-ти. Перестала поддымливать. Не боюсь заправляться в любой деревне на трассе!
Скоро все авто будут на одно лицо.
поставил сигнализацию но не работает сирена, может мало тока, тогда что мне делать
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