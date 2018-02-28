28 февраля 2018, 17:12

Subaru Legacy вернется в Россию в мае

Компания Subaru анонсировала возобновление российских продаж седана Legacy. Отечественным покупателям предложат 2,5-литровый мотор мощностью 175 л.с., вариатор и полный привод.
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  Subaru Legacy вернется в Россию в мае Subaru Legacy Subaru Legacy вернется в Россию в мае Subaru Legacy Subaru Legacy вернется в Россию в мае Subaru Legacy Subaru Legacy вернется в Россию в мае
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фото
  
Subaru Legacy
Выпускается с 1989 г.
Отзывов: 4
После трехлетнего перерыва Subaru Legacy возвращается в Россию. Нам привезут обновленный вариант седана, премьера которого состоялась в феврале 2017 года на автосалоне в Чикаго. Для начала россиянам предложат версию со 175-сильным двигателем объемом 2.5, работающим в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic. Привод – полный по умолчанию с системой управления вектором тяги Active Torque Vectoring (ATV). С места до первой «сотни» такой автомобиль успевает разогнаться за 9,6 секунды. Максимальная скорость – 240 км/ч. Возможно, позднее появится модификация с шестицилиндровым мотором мощностью 256 лошадиных сил.

В ходе фейслифтинга оптика седана стала светодиодной, изменилась форма бамперов и радиаторной решетки, появились 18-дюймовый легкосплавные колесные диски. Обновленный Legacy получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную информационно-развлекательную систему с 8,5-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
 
Список электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, системой контроля за рядностью движения. Кроме того, седан получил фары с авторегулировкой и переключением дальнего света на ближний при появлении встречного транспорта и набор помощников при движении в гору или под уклон.

Стоимость обновленного Subaru Legacy обещают сообщить ближе к началу продаж в мае. Сейчас в салонах российских дилеров японской марки продается четыре модели: Forester, Outback, XV и WRX.
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А у меня Субару Аутбэк Легаси 98 г.в, объём 2.5 л. Полный привод, расход снизился с 15-ти на 10,5 литров по московским пробкам, а по трассе меньше 9-ти. Перестала поддымливать. Не боюсь заправляться в любой деревне на трассе!
Гейне Игорь т. +791044006
Рассекречен Subaru Legacy 2015
Скоро все авто будут на одно лицо.
SVA
сирена
поставил сигнализацию но не работает сирена, может мало тока, тогда что мне делать
roman86
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Subaru Legacy вернется в Россию в мае
{{model_1192}}После трехлетнего перерыва Subaru Legacy возвращается в Россию. Нам привезут обновленный вариант седана, премьера которого состоялась в феврале 2017 года на автосалоне в Чикаго. Для начала россиянам предложат версию со 175-сильным двигателем объемом 2.5, работающим в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic. Привод – полный по умолчанию с системой управления вектором тяги Active Torque Vectoring (ATV). С места до первой «сотни» такой автомобиль успевает разогнаться за 9,6 секунды. Максимальная скорость – 240 км/ч. Возможно, позднее появится модификация с шестицилиндровым мотором мощностью 256 лошадиных сил.В ходе фейслифтинга оптика седана стала светодиодной, изменилась форма бамперов и радиаторной решетки, появились 18-дюймовый легкосплавные колесные диски. Обновленный Legacy получил улучшенную шумоизоляцию, перенастроенную подвеску и рулевое управление, модернизированную информационно-развлекательную систему с 8,5-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Список электронных помощников пополнился адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений с функцией автоматического торможения, системой контроля за рядностью движения. Кроме того, седан получил фары с авторегулировкой и переключением дальнего света на ближний при появлении встречного транспорта и набор помощников при движении в гору или под уклон.Стоимость обновленного Subaru Legacy обещают сообщить ближе к началу продаж в мае. Сейчас в салонах российских дилеров японской марки продается четыре модели: Forester, Outback, XV и WRX.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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