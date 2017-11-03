3 ноября 2017, 20:05

Subaru не откажется от WRX STI

Российское представительство марки Subaru опровергло ранее опубликованную информацию об отказе от «злого» седана WRX STI. Попрощаться с моделью предстоит только Великобритании.
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Ранее мы писали
Компания Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена ...
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Ранее сообщалось, что автопроизводитель Subaru представил финальную версию «заряженного» WRX STI, который будет доступен только британским автолюбителям. Шильдики Final Edition натолкнули на мысль об уходе автомобиля с рынка.

Но сейчас стало известно, что модель покинет только Великобританию, а в других странах останется по-прежнему на рынке.

Напомним, что на Токийском автосалоне марка Subaru представила несколько концептуальных проектов своих автомобилей. Среди них была экстремальная версия WRX STI, получившая к названию приставку S208. Разработчики внесли изменения и во внешность седана, и в его техническое оснащение.

Так, автомобиль получил полностью карбоновую крышу, что позволило добиться значительного уменьшения массы. Кроме того, под капотом модели разместился 2-литровый двигатель, выдающий 328 л.с. Всего компания выпустит 400 подобных седанов.

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GreatTest
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Subaru не откажется от WRX STI
{{material_121612}}Ранее сообщалось, что автопроизводитель Subaru представил финальную версию «заряженного» WRX STI, который будет доступен только британским автолюбителям. Шильдики Final Edition натолкнули на мысль об уходе автомобиля с рынка.Но сейчас стало известно, что модель покинет только Великобританию, а в других странах останется по-прежнему на рынке.Напомним, что на Токийском автосалоне марка Subaru представила несколько концептуальных проектов своих автомобилей. Среди них была экстремальная версия WRX STI, получившая к названию приставку S208. Разработчики внесли изменения и во внешность седана, и в его техническое оснащение.Так, автомобиль получил полностью карбоновую крышу, что позволило добиться значительного уменьшения массы. Кроме того, под капотом модели разместился 2-литровый двигатель, выдающий 328 л.с. Всего компания выпустит 400 подобных седанов.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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