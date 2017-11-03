Subaru не откажется от WRX STI
Российское представительство марки Subaru опровергло ранее опубликованную информацию об отказе от «злого» седана WRX STI. Попрощаться с моделью предстоит только Великобритании.
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Компания Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена ...Читать далее
Но сейчас стало известно, что модель покинет только Великобританию, а в других странах останется по-прежнему на рынке.
Напомним, что на Токийском автосалоне марка Subaru представила несколько концептуальных проектов своих автомобилей. Среди них была экстремальная версия WRX STI, получившая к названию приставку S208. Разработчики внесли изменения и во внешность седана, и в его техническое оснащение.
Так, автомобиль получил полностью карбоновую крышу, что позволило добиться значительного уменьшения массы. Кроме того, под капотом модели разместился 2-литровый двигатель, выдающий 328 л.с. Всего компания выпустит 400 подобных седанов.
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Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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