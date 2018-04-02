2 апреля 2018, 15:23

Subaru определилась с рублевыми ценами Legacy

После четырехлетнего перерыва на российский рынок возвращается полноприводный седан Legacy. Продажи начнутся в мае, пока компания опубликовала комплектации и цены. Их всего две: Elegance от 2 069 000 рублей и Premium ES от 2 219 900 рублей.
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  Subaru определилась с рублевыми ценами Legacy Subaru Legacy Subaru определилась с рублевыми ценами Legacy
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Subaru Legacy Premium 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 175 л.с
вариатор
0-100 - 9.6 с, 210 км/ч
4800 x 1840 x 1500 мм
полный
АИ-92, 7.7 л на 100 км
2 219 900 руб
Все характеристики
В Россию привезут седан Legacy шестого поколения, представленный в 2014 году и переживший рестайлинг в 2017-ом. Обновления затронули настройки тормозной системы, подвески, коробки передач, рулевого управления и двигателя. Улучшилась шумоизоляция, обзорность и противоугонная безопасность (обновили метод шифрования системы бесключевого доступа). Кстати, в декабре прошлого года Legacy удостоилась высшей оценки за безопасность по результатам краш-тестов, проведенных Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS). И это несмотря на то, что в 2017 году организация ужесточила требования к автомобилям, претендующим на получение максимальной оценки Top Safety Pick+.

Российским покупателям модель предложат с безальтернативным горизонтально-оппозитным 2,5-литровым двигателем, выдающим 175 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Все седаны оснащаются вариатором Lineartronic и системой постоянного полного привода. Базовая комплектация Elegance включает в себя передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку для водителя, шторки безопасности, а также набор электронных систем безопасности (распределения тормозных усилий, динамической устойчивости, приоритета торможения). За комфорт отвечают двухзонный «климат», подогрев всех сидений и рулевого колеса, водительской кресло с электрорегулировками по 8 направлениям и функцией памяти, кожаный салон, датчики дождя и света. Автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и полностью светодиодную оптику.

Более продвинутая версия Premium ES дополнительно оснащается мультимедийной системой с навигацией и 5-дюймовым дисплеем бортового компьютера на панели приборов, системой автоматического управления дальним светом, боковыми и передними камерами, системой контроля «слепых» зон, системой слежения за рядностью, системой предупреждения столкновений при движении задним ходом, а также фирменным комплексом безопаcности EyeSight.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru Legacy
А у меня Субару Аутбэк Легаси 98 г.в, объём 2.5 л. Полный привод, расход снизился с 15-ти на 10,5 литров по московским пробкам, а по трассе меньше 9-ти. Перестала поддымливать. Не боюсь заправляться в любой деревне на трассе!
Гейне Игорь т. +791044006
Рассекречен Subaru Legacy 2015
Скоро все авто будут на одно лицо.
SVA
сирена
поставил сигнализацию но не работает сирена, может мало тока, тогда что мне делать
roman86
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Subaru определилась с рублевыми ценами Legacy
{{params_58854}}В Россию привезут седан Legacy шестого поколения, представленный в 2014 году и переживший рестайлинг в 2017-ом. Обновления затронули настройки тормозной системы, подвески, коробки передач, рулевого управления и двигателя. Улучшилась шумоизоляция, обзорность и противоугонная безопасность (обновили метод шифрования системы бесключевого доступа). Кстати, в декабре прошлого года Legacy удостоилась высшей оценки за безопасность по результатам краш-тестов, проведенных Страховым институтом дорожной безопасности США (IIHS). И это несмотря на то, что в 2017 году организация ужесточила требования к автомобилям, претендующим на получение максимальной оценки Top Safety Pick+.Российским покупателям модель предложат с безальтернативным горизонтально-оппозитным 2,5-литровым двигателем, выдающим 175 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Все седаны оснащаются вариатором Lineartronic и системой постоянного полного привода. Базовая комплектация Elegance включает в себя передние и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку для водителя, шторки безопасности, а также набор электронных систем безопасности (распределения тормозных усилий, динамической устойчивости, приоритета торможения). За комфорт отвечают двухзонный «климат», подогрев всех сидений и рулевого колеса, водительской кресло с электрорегулировками по 8 направлениям и функцией памяти, кожаный салон, датчики дождя и света. Автомобиль получил 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и полностью светодиодную оптику.Более продвинутая версия Premium ES дополнительно оснащается мультимедийной системой с навигацией и 5-дюймовым дисплеем бортового компьютера на панели приборов, системой автоматического управления дальним светом, боковыми и передними камерами, системой контроля «слепых» зон, системой слежения за рядностью, системой предупреждения столкновений при движении задним ходом, а также фирменным комплексом безопаcности EyeSight.
2018-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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