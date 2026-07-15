Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 11:25

Subaru отзывает более 500 тысяч авто в США из-за опечатки

Subaru отзывает более 500 тысяч авто в США из-за опечатки

Опечатка ценой в безопасность: в чём суть масштабного отзыва Subaru и почему это касается и российских автолюбителей

Subaru отзывает более 500 тысяч авто в США из-за опечатки

В США стартовала масштабная сервисная кампания Subaru: под отзыв попали сотни тысяч кроссоверов из-за неточности в маркировке нагрузки на ось. Мало кто знает, что ошибка может привести к серьезным последствиям для шин и управляемости. Какие модели затронуты, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

В США стартовала масштабная сервисная кампания Subaru: под отзыв попали сотни тысяч кроссоверов из-за неточности в маркировке нагрузки на ось. Мало кто знает, что ошибка может привести к серьезным последствиям для шин и управляемости. Какие модели затронуты, что делать владельцам и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов эта новость может показаться далекой, но на самом деле она затрагивает вопросы безопасности и эксплуатации машин, которые актуальны и для отечественного рынка. Subaru объявила о масштабном отзыве более 541 тысячи автомобилей в США из-за ошибки в сертификационной наклейке, где указано неверное значение максимально допустимой нагрузки на ось. Такая неточность способна привести к перегрузке машины, что увеличивает риск повреждения шин и ухудшает управляемость - последствия, которые могут быть критичны в любой стране.

Как сообщает Autonews, под сервисную кампанию попали трехрядные кроссоверы Subaru Ascent, выпущенные с 2019 по 2026 годы, а также отдельные версии Forester (2025-2026) и Crosstrek (2026). Ошибка касается показателя GAWR - именно он определяет, какую нагрузку может выдержать каждая ось автомобиля. В результате владельцы могли неосознанно перегружать свои машины, что особенно опасно при перевозке тяжелого багажа, использовании багажников на крыше или буксировке прицепов.

Интересно, что технических неисправностей в самих автомобилях не выявлено. Ремонт или замена деталей не потребуется - производитель ограничился рассылкой новых наклеек с корректными данными. Владельцам предстоит самостоятельно наклеить их поверх старых. До получения обновленной маркировки рекомендуется избегать перегруза, быть осторожнее с перевозкой тяжелых вещей и внимательно относиться к использованию фаркопов и багажников.

Стоит отметить, что подобные случаи не редкость на мировом рынке. Например, недавно Nissan также объявил масштабный отзыв гибридных моделей из-за программного сбоя, что подчеркивает важность внимательного отношения к деталям даже в мелочах. Для российских владельцев Subaru, особенно тех, кто приобретает автомобили с американского рынка, эта история служит напоминанием: всегда стоит проверять техническую документацию и следить за обновлениями от производителя.

По информации Autonews, в рамках текущей кампании Subaru не только информирует владельцев, но и дает четкие рекомендации по эксплуатации до получения новых наклеек. Важно помнить, что перегрузка автомобиля может привести не только к ускоренному износу шин, но и к снижению устойчивости на дороге. В США подобные сервисные кампании проходят регулярно, что позволяет минимизировать риски для водителей. Для российского рынка это еще один повод задуматься о важности точной информации в документации и необходимости следовать советам специалистов.

Упомянутые марки: Subaru
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