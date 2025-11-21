Subaru удивляет: Android Automotive и Android Auto вместе – почему другие так не делают?

21 ноября 2025, 19:33
Subaru Outback 2026: новая мультимедиа с Android Automotive и поддержкой Android Auto
Subaru внедряет Android Automotive в Outback 2026, не отказываясь от Android Auto и CarPlay. Водители смогут выбирать между разными системами. Это решение выделяет Subaru на фоне конкурентов. Подробности о возможностях новой мультимедийной платформы – в нашем материале.
Subaru представила обновленный Outback 2026 года, и главной сенсацией стала новая мультимедийная система. Японский производитель решил не ограничивать водителей одной платформой, а предложил сразу несколько вариантов для взаимодействия с автомобилем. В отличие от некоторых конкурентов, Subaru не стала отказываться от привычных Android Auto и CarPlay, даже несмотря на внедрение Android Automotive.
В последние годы многие автоконцерны делают ставку на собственные решения, иногда полностью убирая поддержку популярных мобильных платформ. Например, General Motors еще в 2023 году объявила, что новые электромобили будут работать только на Android Automotive, без возможности подключения Android Auto и CarPlay. Это вызвало волну обсуждений среди автолюбителей, ведь многие привыкли к удобству и функционалу этих систем.
Subaru выбрала иной путь. В новой версии Outback установлен 12,1-дюймовый дисплей, работающий на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Такая начинка обеспечивает быструю работу интерфейса и расширяет возможности мультимедийной системы. Android Automotive отвечает за управление климатом, настройку сидений и выбор режимов движения, а также за доступ к основным функциям автомобиля.
Однако, если водителю привычнее использовать смартфон, он может без проводов подключить Android Auto или CarPlay. Это особенно удобно для тех, кто не хочет осваивать новую систему или предпочитает свои приложения и настройки. Многие владельцы новых машин сразу же активируют эти функции, ведь они уже стали стандартом для современных автомобилей.
По умолчанию в Outback будет установлена навигация TomTom, но при желании можно переключиться на Google Maps, Waze или другие приложения. Важно отметить, что пока не ясно, будет ли открыт доступ к Google Play Store – некоторые производители ограничивают выбор приложений, предлагая только предустановленные или одобренные на заводе. Судя по официальным заявлениям Subaru, скорее всего, для расширения функционала придется использовать Android Auto или CarPlay, но точная информация появится ближе к старту продаж.
Таким образом, Subaru демонстрирует, что можно внедрять современные технологии, не лишая водителей привычных опций. Такой подход выгодно отличает марку от конкурентов и дает клиентам больше свободы выбора. Возможно, этот опыт заставит других автопроизводителей пересмотреть свои стратегии и сделать ставку на гибкость, а не на жесткие ограничения.
