Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 07:50

Семейный универсал Subaru Outback стал кроссовером — что изменилось в дизайне, технике и безопасности

Subaru Outback 2026 года выходит на рынок с заметно измененным обликом, улучшенной эргономикой и современными технологиями. Модель сочетает в себе внедорожный характер и практичность универсала, что делает ее актуальной для российских дорог.

Subaru Outback 2026 года – заметное событие для рынка универсалов с внедорожными амбициями. Японский производитель сделал ставку на смелый редизайн: теперь автомобиль выглядит более строгим и угловатым, что сразу же выделяет его среди конкурентов. Отказ от привычных плавных линий в пользу «коробчатого» силуэта напоминает классические модели 1980-х годов. Массивная черная решетка радиатора и строгая оптика создают внедорожный настрой.

В интерьере произошёл своеобразный «ренессанс» простых элементов: физические кнопки и крутилки вернулись на центральную консоль, что оценили те, кто устал от сенсорных панелей. Качество отделки заметно выросло, шумоизоляция стала лучше, увеличилось пространство для пассажиров. В топовых версиях появились подогрев сидений, порты USB-C и отдельная зона климат-контроля для задних пассажиров.

Мультимедийная система получила новый интерфейс, который стал проще и интуитивно понятнее. Однако владельцы отмечают периодические сбои в работе X-Mode и исключительную навязчивость системы безопасности EyeSight. Это может стать поводом для доработки программного обеспечения в рамках следующих обновлений.

Техническая часть представлена двумя моторами: атмосферным 2,5 литра (182 л.с.) и турбированным 2,4 литра XT (264 л.с.). Расход топлива составляет 8,7 и 9,8 литра на 100 км соответственно. Турбоверсия XT отличается более сбалансированной динамикой и уверенным разгоном, а энергоемкая подвеска обеспечивает комфорт даже на разбитых дорогах. Система полного привода Symmetrical AWD и электроника X-Mode позволяют уверенно держать машину на грунтовках и в сложных климатических условиях.

Ценовая политика изменилась: теперь базовая комплектация Premium оценивается примерно в 2 773 000 рублей, топовая Touring XT — около 3 792 000 рублей. Уход от упрощённых версий сделал модель менее доступной, но более оснащённой. Это отсылка к внешнему рынку, где производители поставляют более дорогие и технологичные комплектации.

Для российского рынка важны такие детали, как высокий клиренс, надежная подвеска и адаптация к плохим дорогам. Subaru Outback 2026 года может заинтересовать тех, кто ищет универсал с возможностями кроссовера, но не готов мириться с излишней громоздкостью. Среди плюсов — просторный салон, большой багажник, улучшенная шумоизоляция и известный турбомотор. К минусам можно отнести спорный дизайн, не самый тяговитый базовый двигатель, «сырое» ПО мультимедиа и заметно выросшую цену.

В целом, Subaru Outback 2026 выглядит как осознанный выбор для тех, кто ценит функциональность, комфорт и готов платить за продуманную эргономику. Модель сохраняет фирменный баланс между легковой управляемостью и внедорожными возможностями, что особенно актуально для российских условий эксплуатации. Судя по представленным данным, Outback остается одним из самых интересных универсалов для путешествий и активного отдыха.

Интересно, что Outback всегда занимал особое место между кроссоверами и классическими универсалами. Его позиция напоминает ситуацию с премиальными седанами, которые часто становятся альтернативой более массовым моделям.

Упомянутые модели: Subaru Outback (от 2 399 000 Р)
Упомянутые марки: Subaru, Toyota
