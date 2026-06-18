Семейный универсал Subaru Outback стал кроссовером — что изменилось в дизайне, технике и безопасности

18 июня 2026, 13:07
Subaru Outback 2026: обновленный дизайн, турбомотор и новые опции для России
Subaru Outback 2026: обновленный дизайн, турбомотор и новые опции для России
Subaru Outback 2026 выходит на российский рынок с заметно измененным экстерьером, улучшенной эргономикой и современными технологиями. Модель сочетает внедорожные качества с практичностью универсала, что особенно актуально для российских дорог и климата.
Subaru Outback 2026 сразу привлекает внимание своим новым обликом: строгие линии, массивная черная решетка радиатора и угловатый силуэт делают модель заметной на фоне конкурентов. Такой подход к дизайну напоминает классические универсалы 1980-х, но с современным акцентом на внедорожные качества, и японский производитель явно решил сделать ставку на практичность и узнаваемость, что особенно важно для российских покупателей.
Внутри Outback произошли не менее значимые перемены. Центральная консоль снова обзавелась физическими кнопками и крутилками — решение, которое оценят те, кто устал от сенсорных панелей. Качество материалов стало выше, шумоизоляция улучшилась, а пространство для пассажиров увеличилось. В топовых комплектациях появились подогрев сидений, порты USB-C и отдельная зона климат-контроля для задних пассажиров. Мультимедийная система получила новый интерфейс, но владельцы отмечают, что X-Mode иногда работает нестабильно, а система безопасности EyeSight может быть слишком навязчивой, что указывает на необходимость доработки программного обеспечения в будущих обновлениях.
Техническая часть представлена двумя двигателями: атмосферным 2,5 литра мощностью 182 лошадиные силы и турбированным 2,4 литра XT, выдающим 264 лошадиные силы. Расход топлива составляет 8,7 и 9,8 литра на 100 километров соответственно. Турбоверсия XT отличается более уверенной динамикой, а энергоемкая подвеска обеспечивает комфорт даже на разбитых дорогах. Система полного привода Symmetrical AWD и электроника X-Mode позволяют уверенно чувствовать себя на грунтовках и в сложных погодных условиях.
Для российских условий важны высокий клиренс, надежная подвеска и адаптация к плохим дорогам — все это присутствует в Outback 2026. Среди сильных сторон модели можно выделить просторный салон, большой багажник, улучшенную шумоизоляцию и проверенный турбомотор, тогда как к минусам стоит отнести спорный дизайн, не самый тяговитый базовый двигатель, «сырое» программное обеспечение мультимедиа и заметно выросшую цену. В целом, Subaru Outback 2026 выглядит как осознанный выбор для тех, кто ценит функциональность, комфорт и готов платить за продуманную эргономику. Модель сохраняет баланс между легковой управляемостью и внедорожными возможностями, что особенно актуально для российских дорог, и судя по представленным данным, Outback остается одним из самых интересных универсалов для путешествий и активного отдыха.
Цены на Subaru Outback 2026 изменились: базовая комплектация Premium теперь стоит около 2 773 000 рублей, а топовая Touring XT — примерно 3 792 000 рублей. Отказ от упрощенных версий сделал модель менее доступной, но более оснащенной, что отражает общую тенденцию, когда производители предлагают на российском рынке более дорогие и технологичные комплектации. К примеру, похожий подход можно наблюдать у конкурентов, таких как Honda CR-V, о чем подробно рассказывается в материале о новых стандартах надежности и комфорта для семейных кроссоверов.
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